Подпалиха резиденцията "Орлово гнездо" на диктатора Адолф Хитлер

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Германските власти задържаха заподозрян за пожар в планинската резиденция на диктатора Адлоф Хитлер, известна като "Орлово гнездо". Тя се намира в Баварските Алпи.

Около 200 пожарникари и няколко спасителни екипи се бореха с пламъците в района около Берхтесгаден в южната част на провинция Бавария, след като сградата, позната и като "Келщайнхаус", избухна в пламъци през нощта.

Според правоохранителните органи, детектор за дим в сградата е задействал пожарната аларма в петък около 21:50 ч. местно време (22:50 ч. българско), отбелязва Франс прес.

Достъпът до мястото, разположено на 1834 метра надморска височина, както и операциите по гасенето на пожара се оказаха трудни, както посочи говорителката на полицията Лиза Майер.

Спасителите не са открили никого вътре в сградата. Все още не е предоставена информация относно причината за пожара, пише БТА.