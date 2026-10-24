Британският в. "Телеграф" ще замени близо 100 от служителите си с AI

Едно от най-големите печатни издания във Великобритания - вестникът "Дейли Телеграф", обяви, че ще съкращава част от служителите си, за да се превърне в глобална медийна компания, задвижвана от изкуствен интелект.

Решението е взето от новия собственик на изданието в лицето на германският медиен гигант "Аксел Шпрингер", който по-рано тази година го купи за 680 млн. евро. Очаква се да бъдат съкратени приблизително 100 места, като най-засегнати ще бъдат отделите на спорта и културата.

В имейл, изпратен в вчера сутринта, на служителите е било съобщено, че са взети "трудни решения за бъдещето на бизнеса".

"По време на процеса по продажбата в. "Телеграф" имаше ограничена възможност да инвестира, да се адаптира и да се развива с темпото, което изискваше пазарът", заяви Каролин Хълшоф Пул, главен изпълнителен директор на "Телеграф Мидия Груп", компанията собственик на вестника.

Нашата амбиция е да превърнем в. "Телеграф" от водещ британски вестник в глобална, задвижвана от изкуствен интелект компания за медии и информация от най-високо ниво - основана на надеждна журналистика, преки взаимоотношения с нашата аудитория и експертиза, която ни отличава.

"За да осъществим тази амбиция, трябва да променим начина, по който сме организирани, начина, по който се вземат решенията, както и това, къде насочваме ресурсите си и как постигаме ефективност. Нуждаем се от по-ясна отчетност, по-бързо вземане на решения и по-опростена, по-ефективна организация", добави тя.

През юни в. "Телеграаф" премина в ръцете на нов собственик след три бурни години, през които се правеха опити да се осигури дългосрочното бъдеще на британското издание. По-рано медийната група "Аксел Шпрингер" заяви, че сключването на сделката ще ѝ позволи да ускори "цифровата трансформация" на вестника, да използва изкуствен интелект за растеж и да се разшири още повече на американския пазар, пише БТА.