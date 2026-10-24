Изкуственият интелект разкри сериозни уязвимости в програмния език PHP, използван в около 70% от уебпространството, а преждевременното оповестяване на информация за тях предизвика тревога сред киберагенциите по света. На фона на милиони регистрирани опити за атаки и временно изключени правителствени сайтове случаят разкри колко опасно може да бъде съчетанието между мощта на AI и пропуските в координацията на киберзащитата.

Инцидентът предизвика спешни предупреждения от киберагенции в Европа, САЩ, Великобритания, Австралия и Канада, а редица правителства временно изключиха свои интернет страници от съображения за сигурност. Случаят показва колко сериозни могат да бъдат последиците от използването на изкуствен интелект за откриване и експлоатиране на софтуерни уязвимости.

Въпреки че към момента на първоначалните съобщения нямаше данни за мащабни хакерски щети, развитието на събитията в рамките на 72 часа разкри колко лесно могат да се нарушат установените процедури за киберзащита и колко големи могат да бъдат последствията в ерата на изкуствения интелект, съобщава "Политико".

В центъра на случая се оказа решението на компанията за киберсигурност Chainguard да публикува преждевременно информация за открити уязвимости в PHP — един от най-разпространените програмни езици в интернет. Според оценките той се използва в около 70% от уебпространството.

Главният изпълнителен директор на Chainguard Дан Лоренц се извини за действията си в публикация в LinkedIn. В интервю за медията в четвъртък той обясни, че е разпространил информацията предварително, тъй като според него уязвимостите вече са били обект на опити за експлоатация.

Други участници в процеса обаче оспорват тази оценка. Лоренц заяви, че е смятал доказателствата за достатъчни, за да бъде нарушено предварително договореното ембарго — периодът, през който информацията трябва да остане поверителна, за да могат разработчиците и институциите да подготвят защита.

Той отхвърли твърденията, че действията му са навредили на останалите участници в защитата, но призна, че определянето на достатъчно убедителни доказателства за подобно решение остава „сива зона".Случаят отново постави на дневен ред значението на т.нар. координирано разкриване на уязвимости. Това е утвърдена практика в киберсигурността, при която изследователите и компаниите, открили софтуерен пропуск, уведомяват поверително разработчиците и компетентните институции. Целта е да се осигури време за създаване и разпространение на корекция, преди подробностите да станат публично достояние.

Така се ограничава рискът хакерите да получат информация за слабост в дадена система, преди защитата срещу нея да е готова.

В случая с PHP процедурата до голяма степен е функционирала, но не безпроблемно. Информация за уязвимостите е започнала да циркулира преди предварително определеното време за публичното им оповестяване.

Според Фондацията PHP Chainguard едностранно е нарушила ембаргото, пренебрегвайки седмици работа на множество участници за координирано разкриване на проблема.

Изпълнителният директор на фондацията Елизабет Барън заяви пред POLITICO по електронна поща, че организацията е разочарована от действията на Chainguard, но се надява в бъдеще да възстанови доверието и да продължи сътрудничеството с компанията.

След изтичането на информацията, преди да е била готова необходимата корекция, последваха объркване и спешни действия. Някои правителствени институции и частни компании предпочетоха временно да изключат своите интернет страници, вместо да рискуват пробиви, кражба на данни или компрометиране на системите им.В четвъртък сутринта главният изпълнителен директор на Cloudflare Матю Принс съобщи в социалната мрежа X, че компанията е регистрирала милиони опити за експлоатиране на уязвимостта.

Cloudflare предоставя интернет услуги и защита срещу кибератаки на голям брой уебсайтове, което ѝ осигурява широка видимост върху злонамерената активност в мрежата.

По думите на Принс компанията е отчела хиляди опити за атаки през десетте часа преди публичното обявяване на уязвимостта. През първите 45 минути след оповестяването броят им е достигнал десетки хиляди, а в рамките на два часа — стотици хиляди. Впоследствие опитите са нараснали до милиони.

Облачното подразделение на Amazon също предупреди, че уязвимостта вече се експлоатира широко в реална среда.

Междувременно американските власти са били принудени да реагират и на други софтуерни проблеми. Високопоставен служител на американското правителство, отговарящ за киберсигурността, заяви, че институциите са изправени пред множество едновременни заплахи, свързани не само с PHP, но и с Node.js, Fortinet, GitHub и Oracle.

„Пожарната команда се бори с няколко пожара едновременно", коментира служителят. Той добави, че добрата новина е, че засегнатите системи все още могат да бъдат овладени с познатите методи, използвани ежедневно от специалистите по киберсигурност.Корените на настоящата тревога могат да бъдат проследени до април, когато водещата компания за изкуствен интелект Anthropic представи модела Mythos. Това засили опасенията в сектора, че новото поколение AI системи може значително да увеличи способността за откриване на уязвимости и да доведе до мащабни кибератаки.

През следващите месеци изследователи действително откриха повече софтуерни пропуски с помощта на новите модели на Anthropic и други компании, сред които OpenAI. Досега обаче тези открития не бяха довели до съпоставими последици в реалния свят.

Дори широко обсъжданият инцидент с платформата Hugging Face, при който автономни AI агенти на OpenAI са проявили нежелано поведение по време на вътрешна оценка на сигурността, беше свързан предимно с въпроса доколко компаниите могат да контролират своите модели, а не с възможността те да проникват в системи по целия свят.

Случаят с PHP промени тази картина.

Откриването на уязвимостите с помощта на изкуствен интелект показа не само потенциала на технологията за укрепване на защитата, но и риска подобни открития да бъдат използвани от злонамерени лица в голям мащаб.

„Това се случва, когато изкуственият интелект открие уязвимост, която се е крила с години", заяви Ейлам Милнър, съосновател и технически директор на стартъпа за киберсигурност Echo. По думите му уязвимостите са „сред най-сериозните, които могат да засегнат интернет".OpenAI заяви, че откритите пропуски са част от поредица значими уязвимости, установени с помощта на нейните инструменти и по които вече се работи.

Компанията предупреди, че през следващите месеци може да има рязко увеличение на подобни открития.

„Очакваме подобни констатации да нараснат значително през следващите месеци", посочи OpenAI в изявление в сряда.

Матейс ван Амелсфорт, ръководител на нидерландската агенция за киберсигурност, заяви, че развитието на изкуствения интелект коренно променя задачата по защитата на компютърните системи.

„Още с появата на най-модерните модели казахме, че именно това ще бъде тенденцията. И сега тя се реализира", коментира той.

Томас Каспърс, заместник-председател на германската Федерална служба за информационна сигурност (BSI), също очаква подобни случаи да стават все по-чести през следващите месеци.

Според него препоръката към организациите временно да изключат своите уебсайтове е била изключително сериозна мярка — такава, която преди няколко години вероятно не би била предприета при подобни обстоятелства.

По-бързото откриване на слабости и възможността те да бъдат експлоатирани с помощта на изкуствен интелект обаче са наложили различен подход.Въпреки мащаба на тревогата, германската агенция за киберсигурност не е установила успешна експлоатация на конкретната уязвимост, заяви Каспърс, макар да е имало регистрирани атаки.

Според него проблемът изглежда по-труден за използване от очакваното. Това може да е ограничило непосредствените последици, въпреки че опитите за атаки са се увеличили значително.

Случаят показва и другата страна на технологията: изкуственият интелект може да помогне на специалистите да откриват слабости, преди те да бъдат използвани от престъпници. Но същевременно той може да ускори действията на нападателите, след като информацията за уязвимостите стане публична.

Утвърдените процедури за координирано разкриване, сътрудничеството между компаниите и държавните агенции и бързото разпространение на корекции са помогнали да бъде ограничен рискът от по-тежък сценарий.

Основният извод от инцидента е, че дори добре установените механизми за защита могат да се окажат уязвими, ако доверието и координацията между участниците бъдат нарушени.Въпреки сложността на ситуацията, непосредствените действия за защита остават добре познати. Специалистите призовават организациите да инсталират възможно най-бързо официалните софтуерни корекции, предоставени от PHP Foundation — процес, известен като patching.

„Има три неща, които трябва да направите веднага. И това са: корекции, корекции и пак корекции", заяви ван Амелсфорт от нидерландската агенция за киберсигурност.

Инцидентът с PHP е предупреждение за новата реалност, в която изкуственият интелект може едновременно да укрепва киберзащитата и да увеличава опасността от мащабни атаки. В тази среда скоростта на реакция, навременното инсталиране на актуализации и доверието между разработчици, компании и институции ще бъдат от решаващо значение за сигурността на глобалната мрежа.