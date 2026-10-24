Ураган с името на вицепрезидента на САЩ предизвика фурор в интернет

Ураган с името на американския вицепрезидент предизвика фурор от шеги в социалните мрежи. Докато Джей Ди Ванс обикаля страната, за да привлича избиратели за предстоящите междинни избори, към западното крайбрежие се е насочила бурята "Ванс".

В действителност природният катаклизъм не е кръстен нарочно на вицепрезидента, а просто името ѝ е било следващо в в списъка с имена за бури в Тихия океан, изготвен от Световната метеорологична организация (СМО). То следва името "Труди" - буря, която миналата седмица също достигна силата на ураган край бреговете на Мексико.

Имената на бурите се определят съгласно процедури, установени от СМО, а списъците се използват повторно на всеки шест години. За регионите на Северния Атлантик и източната част на Северния Тих океан списъците са подредени по азбучен ред, като мъжките и женските имена се редуват.

Представители на офиса на вицепрезидента, СМО и Националния център за ураганите в САЩ не отговориха незабавно на запитванията по имейл в петък.

Потребители в социалните мрежи се шегуваха с факта, че ураганът и вицепрезидентът носят едно и също име. В много от публикациите бяха споделени снимки, на които лицето на вицепрезидента е поставено в „окото" на бурята.

Ако тази година в източната част на Северния Тих океан се образуват още бури, те ще носят имената „Уини", „Ксавие", „Йоланда" и „Зийк". Следващата възможност за поява на буря с името „Ванс" ще бъде през 2032 г.

Ако дадена буря се окаже особено опустошителна – било то поради големия брой жертви или нанесените щети – името ѝ може да бъде извадено от списъците и заменено с ново, пише БТА.