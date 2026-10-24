Франция се готви за нови масови протести

Студенти, синдикати и „жълтите жилетки" излизат на улицата

Музеите „Лувър", „Орсе" и „Пикасо" ще останат затворени.

Френските власти мобилизират 70 000 полицаи за демонстрациите в събота. Стотици хиляди души се очаква да излязат по улиците на Париж и други градове на фона на растящото обществено недоволство, политическата нестабилност и опасенията от нови сблъсъци.

Франция е в повишена готовност преди нов ден на общонационални протести в събота, седмица след като страната преживя едни от най-тежките безредици през последните десетилетия.

Властите въведоха мащабни ограничения за провеждането на демонстрации в цялата страна, но въпреки това се очаква стотици хиляди протестиращи да се съберат в Париж и други населени места, съобщава Би Би Си. Новата вълна от недоволство е организирана от студентски организации, синдикати и по-широк кръг от групи, настроени срещу правителството.

Френското Министерство на вътрешните работи обяви, че в събота ще бъдат разположени 70 000 полицаи. Мярката цели да засили сигурността във френските градове след критиките на опозицията, че правителството не е предвидило мащаба на безредиците на 17 октомври.

„Няма да оставим нито едно нарушение без реакция", заяви вътрешният министър Лоран Нунес.

Той предупреди, че властите ще бъдат безкомпромисни към вандалите, мародерите и всички, които извършват насилие. По думите му, освен призивите за организирани протести, в социалните мрежи са били разпространени и множество призиви към насилие, идващи от крайнолеви и радикално леви среди.

През последните дни стотици хора бяха осъдени на лишаване от свобода за вандализъм, палежи и грабежи след ускорени съдебни производства.Недоволството сред френското общество остава високо на фона на увеличаващите се разходи за живот и все по-мрачните прогнози за бъдещето на държавните финанси. Според очакванията всяко следващо правителство ще бъде изправено пред необходимостта да предприеме сериозни съкращения на публичните разходи.

Протестите започнаха с искания на ученици за подобряване на условията в училищата и преодоляване на недостига на персонал. Впоследствие демонстрациите на места прераснаха в насилие и безредици.

В петък президентът Еманюел Макрон се срещна с представители на учениците от средните училища в опит да намали напрежението преди съботните протести.

След срещата ученическите представители заявиха, че президентът е поел конкретни ангажименти, но подчертаха, че младите хора трябва „да продължат да се мобилизират".

Съветници на Макрон съобщиха пред френска телевизия, че от понеделник правителството ще представи серия от мерки за подобряване на средното образование.По-рано тази седмица Макрон постанови, че в събота ще бъдат разрешени единствено демонстрации, организирани от признати синдикати. Няколко ключови града, сред които Лион, Ница и Монпелие, отидоха още по-далеч, като обявиха пълни забрани за събирания.

Официалните ограничения обаче изглежда не са отказали организаторите. В цяла Франция са планирани стотици големи и малки демонстрации.

След седмица, през която в някои градове бяха въведени частични полицейски часове, ситуацията остава нееднозначна. Местните власти прилагат различни подходи към протестите - от широки забрани до разрешаване на предварително регистрирани шествия.

В Марсилия например първоначалната заповед за забрана на всички протести беше бързо отменена, за да се даде възможност за провеждането на шествие, организирано от синдикат.

В Париж шествие, организирано от студентски синдикат и подкрепено от трудови организации, трябва да следва маршрут извън централната част на града. Въпреки това властите се подготвят за евентуални безредици и в някои от най-разпознаваемите райони на френската столица.

Музеите „Лувър", „Орсе" и „Пикасо" ще останат затворени. Домакинският мач на футболния клуб „Пари Сен Жермен" е преместен за понеделник, а някои търговски обекти са закрили витрините си с предпазни плоскости.Протестите, започнали като движение на ученици, постепенно се превърнаха в по-широко изразяване на недоволство срещу управлението на страната. Очаква се в събота във Франция да се включат и привърженици на възроденото движение на „жълтите жилетки".

Движението, което получи подкрепа както от левицата, така и от десницата, организира мащабни и силно затрудняващи ежедневието демонстрации по време на първия президентски мандат на Макрон.

В интернет сайт, свързан с групата, са посочени над 500 планирани демонстрации и още около 200 други протестни действия за събота. Организаторите настояват за оставката на президента.

От движението заявиха, че „отказват да присъединят гласовете си към хората, които изразяват възмущение" от насилието на 17 октомври. Те също така обвиниха полицията, че е нападала протестиращи.

Франция все още се възстановява от безредиците през миналата седмица, когато полицията беше значително превъзхождана по численост от протестиращи и участници в размириците. Магазини бяха разграбени, а сгради - подпалени.

Един от най-емблематичните случаи беше опожаряването на украсената сграда на кметството в Лимож, построена през XIX век.

При посещението си в града в петък премиерът Себастиен Льокорню заяви, че централното правителство ще финансира възстановяването на сградата, така че тя да бъде реконструирана „точно както е била", без разходите да бъдат поемани от местните данъкоплатци.

Правосъдният министър Жералд Дарманен съобщи, че 232 души са били изпратени в затвора заради участието си в безредиците на 17 октомври, а над 1100 други са се явили пред съда.

Около 260 от делата са свързани с обвинения за участие в организирана престъпна група, уточни той.

Дарманен е разпоредил на прокурорите да настояват за строги наказания срещу хората, признати за виновни в грабежи или нападения над полицаи. Сред възможните санкции са забрана за участие в демонстрации, отнемане на избирателни права и ограничаване на достъпа до социалните мрежи.Последните безредици се разгръщат на фона на силно поляризирана политическа обстановка и в момент, когато Франция се подготвя за вероятно едни от най-разделящите и непредвидими избори от цяло поколение.

Макрон трябва да напусне президентския пост през следващата пролет. Според социологическите проучвания кандидат на центристкото му движение може да не успее да достигне до балотажа на президентските избори през май.

Това би поставило френските избиратели пред избора между крайнодясната партия „Национален сбор" и радикално лявата формация „Непокорна Франция".

Водещи представители и на двете партии обвиниха Макрон и министрите му за създалата се ситуация. Опозицията вижда в общественото недоволство възможност да укрепи позициите си след продължителен период на политическа нестабилност, през който центристкият лагер на президента изпитваше затруднения да формира работещи правителства и да прокарва законодателни промени.

Лидерът на „Непокорна Франция" и кандидат за президент Жан-Люк Меланшон разкритикува действията на полицията, които определи като прекомерно силови, и обвини Макрон, че „разрушава републиканската държава" чрез ограниченията върху демонстрациите.

Меланшон призова своите привърженици да се включат в протестите в събота, както направи и предходната седмица, преди впоследствие да осъди последвалите безредици.Допълнително напрежение може да възникне в събота в Орлеан, на около 120 километра южно от Париж, където ще се проведе двудневна конференция на „Национален сбор".

Очаква се леви групи да пристигнат в града, докато хиляди членове на крайнодясната партия ще се съберат, за да чуят речта на своята лидерка Марин льо Пен.

По-рано тази седмица кметът на Орлеан предупреди, че очакваният брой участници е „безпрецедентен". Той съобщи, че хиляди полицаи ще бъдат разположени в града, за да предотвратят евентуални сблъсъци. Общественият транспорт ще бъде спрян.

Социологическите проучвания показват, че Льо Пен може да има най-сериозния си шанс досега да стане президент, докато се подготвя за четвъртата си кандидатура за поста.

По-рано тази година съд я призна за виновна в присвояване на средства на Европейския съюз. Льо Пен отрича да е извършила нарушение и обжалва присъдата.

На този фон съботните демонстрации се очертават като пореден сериозен тест за френските власти, които трябва едновременно да гарантират обществения ред и да овладеят нарастващото социално и политическо напрежение в страната.