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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23797090 www.24chasa.bg

КМГ: Китай изстреля нов спътник за дистанционно наблюдение

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В петък Китай изстреля спътник за дистанционно наблюдение от космодрума в Тайюен, провинция Шанси, Северен Китай, съобщи КМГ.

Спътникът "Яоган-50 03" беше изстрелян в 18:15 ч. (пекинско време) с модифицирана ракета-носител "Дълъг поход-6" и навлезе в планираната си орбита. Мисията по изстрелването беше напълно успешна.

Спътникът ще се използва главно за картографиране, оценка на реколтата, както и за превенция и помощ при бедствия.

Изстрелването бележи 672-рата полетна мисия на серията ракети-носители "Дълъг поход".

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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