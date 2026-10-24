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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23797113 www.24chasa.bg

КМГ: Уан И присъства на церемонията по откриването на Форума за глобално управление за 2026 г.

КМГ

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Уан И произнася своята реч на форума. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Церемонията по откриването на Форума за глобално управление за 2026 г. (Сюн'ан) се проведе на 23 октомври в новия район Сюн'ан, провинция Хъбей, дъобкама КМГ. На нея присъства Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, който изнесе реч. Уан И заяви, че е необходимо съвместно да се защитава централната роля на ООН, справедливостта и равноправието, да се укрепва ролята на Глобалния Юг в глобалното управление и да се усъвършенстват правилата за управление в нововъзникващите области.

На форума беше публикуван документът "Позиция на Китай за укрепване на управлението на космическото пространство", в който се посочва, че космическото пространство е нова сфера и нов дом за съществуването и развитието на човечеството. Резултатите от изследването на космическото пространство трябва да бъдат от полза за всички държави. Китай се застъпва общите ценности на човечеството да бъдат основна насока в тази дейност.

"Нека да се придържаме към суверенното равенство, да спазваме върховенството на международното право, да прилагаме мултилатерализма, да насърчаваме ориентирания към човека подход и да наблягаме на практическите действия. Необходимо е да се придава еднакво значение на развитието и сигурността, както и на стабилността и устойчивостта в космическото пространство, да се насърчава изграждането на общност на споделена съдба в тази сфера и да се работи в полза на цялото човечество", допълни Уан И.

Уан И произнася своята реч на форума. Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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