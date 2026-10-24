КМГ: Как успешното извървяване на новия Дълъг поход влияе на света?

Тази година се навършват 90 години от победата в Дългия поход на китайската Червена армия, припомня КМГ. През тази знаменателна историческа година международната общност също търси отговор на въпроса как Китайската комунистическа партия успя да осъществи този изумителен революционен подвиг? Проведеното на 22 октомври в Пекин тържествено събрание по случай 90-ата годишнина от победата в Дългия поход на китайската Червена армия предостави нова възможност за наблюдение и разбиране.

На това тържествено събрание Си Дзинпин, генерален секретар на ЦК на ККП, произнесе реч, в която подчерта, че само като помним историята, можем да създаваме бъдещето.

Погледът назад към историята показва, че от октомври 1934 г. до октомври 1936 г. Червената армия, ръководена от Китайската комунистическа партия, прекоси над десет провинции, извървя 12 000 км, сломи преследването, обкръжаването и блокирането ѝ от над един милион вражески войници, осъществи успешно стратегическото преместване на север за съпротива срещу японската агресия и откри нови хоризонти пред китайската революция. Припомнянето на историята има за цел да ни помогне да черпим мъдрост и сила за движението напред.

Победата в Дългия поход беше победа на идеалите и убежденията на китайските комунисти. За да бъде извървян успешно новият Дълъг поход, от основно значение е да се остава верен на идеалите, убежденията и основната цел. От премахването на абсолютната бедност, през насърчаването на висококачественото развитие, до осигуряването на общ просперитет.

За да бъде извървян успешно новият Дълъг поход, е необходимо и с дух на историческа инициатива да се преодоляват трудностите, да се борим с рисковете и да посрещаме предизвикателствата. Понастоящем световните промени, невиждани от столетие, се ускоряват, а нестабилността и несигурността значително нарастват. От решителното справяне с митническата и търговската война до постигането на високо равнище на научно-технологическа самостоятелност и самоусъвършенстване, ККП и китайският народ успяват да се борят и умеят да се борят, като дават вдъхновение на света за справяне с множеството предизвикателства, заключава КМГ.