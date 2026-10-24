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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23797336 www.24chasa.bg

Ким Чен Ун посети Китай на фона на слуховете за смъртта му

Александър Трайков
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Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун пристигна в китайския град Дандун на границата между двете държави. Той премина по новооткрит мост. Това е първото му посещение в страната от 2025 г.

Посещението му идва на фона на слуховете за влошеното му здраве, като някои от тях стигнаха до там, че да твърдят, че диктаторът се е бил споминал, а властта се очаква да бъде наследена от сестра му Ким Йо Чонг или дъщеря му Ким Чун Е.

Този месец Китай и Северна Корея официално откриха най-значимия си сухопътен граничен пункт – в Дандун – с цел да възстановят търговските и икономическите връзки след години на обтегнати отношения и смущения, породени от пандемията.

Последното известно посещение на Ким в Китай беше през септември 2025 г. по повод честванията на 80-ата годишнина от Деня на победата в Пекин, когато той проведе среща с китайския президент Си Цзинпин. През юни Си осъществи държавно посещение в Северна Корея – знак за подобряване на връзките, пише БТА.

Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

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