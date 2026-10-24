Голяма изненада за Палестинската автономия готви израелският премиер Нетаняху

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разкри, че е подготвил голяма изненада за Палестинската автономия, след като прати войските си в окупирания Западен бряг заради вчерашното смъртоносно нападение.

В снощно интервю за телевизия i24, проведено на фона на предизборната кампания за парламентарните избори във вторник, премиерът избегна въпрос дали възнамерява да разпусне Палестинската автономия, като каза, че е привърженик на „хитростта и изненадата".

„Променихме Близкия изток. Казах, че ще променим нещата, и го направихме", заяви лидерът, който се бори на тези избори за политическото си оцеляване. „Палестинската автономия също я очаква много голяма изненада", добави той, без да навлиза в подробности.

Вчера двама въоръжени нападатели убиха двама израелски войници край Хеброн в южната част на окупирания Западен бряг, преди самите те да бъдат застреляни. В отговор крайнодесните съюзници на Нетаняху призоваха за разпускане на Палестинската автономия, въпреки че няма данни тя да е свързана с атаката, припомня АФП.

Създадена по силата на споразуменията от Осло през 90-те години, Палестинската автономия управлява частично палестинските територии, окупирани от Израел от 1967 г. насам, и остава официалният партньор на международната общност, въпреки че през 2007 г. „Хамас" пое властта в Газа.

Както Бенямин Нетаняху, така и основният му съперник на изборите във вторник - центристът Гади Айзенкот, са против създаването на палестинска държава, отбелязва АФП, цитирана от БТА.