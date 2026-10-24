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Френските луксозни магазини се барикадират преди новата вълна от протести

Александър Трайков
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СНИМКА: РОЙТЕРС

Луксозните магазини във Франция заковават с дъски витрините си в опит да се защитят преди новата вълна от протести. Това се случва след като миналата седмица бунтуващи се тълпи изпотрошиха и нахлуха в магазини в цялата страна.

Франция привлича множество купувачи от чужбина, които търсят луксозни стоки. Това е важен източник на приходи за марките, изправени пред спад в търсенето.

Някои обаче прецениха, че да останат отворени е твърде рисковано след събитията от миналата седмица, когато участници в безредици разбиха и разграбиха стотици магазини в Париж, Марсилия и Бордо.

Различни групи, сред които Националния съюз на студентите във Франция и движението на „жълтите жилетки" , планират по-късно днес да преминат в шествие през центъра на Париж, протестирайки срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.

Френското вътрешно министерство ще разположи 70 000 полицаи, подкрепени от специализирани части, за да предотврати насилието, което се случи миналата година.

Индустрията с луксозни стоки, която държи на имиджа си, не може да си позволи по-нататъшна негативна публичност, отбелязва Ройтерс. Потребителските настроения са мрачни в световен мащаб, а туризмът се забавя в резултат на войната в Иран - което допринася за разочароващите тримесечни отчети от този месец на най-големите компании в бранша, пише БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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