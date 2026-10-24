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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23797639 www.24chasa.bg

Изпепелена е резиденцията "Орлово гнездо" на Адолф Хитлер

Александър Трайков
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снимка: РОЙТЕРС

Изпепелена е резиденцията "Орлово гнездо" на бившия германски диктатор Адолф Хитлер. През нощта тя бе обхваната от пожар, като е задържан предполагаемият виновник за случилото се.

Разследването на мотива и причините за инцидента продължава. Полицията предполага, че няма пострадали, тъй като се смята, че в сградата, която понастоящем функционира като ресторант,  не е имало хора в момента на избухване на пожара.

Гасенето на огъня е било затруднено от отдалеченото местоположение на сградата на връх Келщайн, на височина 1838 метра. До обекта обикновено се стига с автобус – пътуването отнема 20 минути и преминава през пет тунела.

Операцията по гасене е продължила и тази сутрин, а районът около сградата е бил отцепен. От полицията заявиха, че достъпът до сградата е бил възможен единствено с използване на тежко дихателно оборудване.

Бившето нацистко убежище, разположено близо до австрийската граница, е завършено през 1938 г. От 1952 г. насам то се използва като ресторант. В петък обаче заведението е било затворено.

Според регионалната туристическа асоциация в близкия град Берхтесгаден, Хитлер е посещавал „Орловото гнездо" няколко пъти, за да приема дипломати и други чуждестранни гости.

В политически план обаче убежището „не е имало особено значение" и е било използвано предимно от висши нацистки функционери за отдих и частни тържества, посочват от асоциацията.

Днес в сградата се помещава изложба, която разказва за нейната нацистка история.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

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