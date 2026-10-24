САЩ санкционираха нидерландска авиокомпания за нерегламентирани полети над Ирак

Нидерландската авиокомпания "Ка Ел Ем" е била санкционирана от американското министерство на транспорта, защото е провеждала полети над Ирак, изпълнявани под кода на американската "Делта Еър Лайнс". Тя ще трябва да заплати сумата от 320 хил. евро, защото е била в нарушение на ограниченията за използване на иракското въздушно пространство.

Между януари 2022 г. и май 2025 г. „Ка Ел Ем" е извършила над 100 такива полета. Ограниченията са наложени от Федералното управление за гражданска авиация на САЩ заради рисковете за сигурността.

Полетите са били изпълнявани по споразумение за споделяне на кодове, известно като „кодшеър". При него един полет се предлага от няколко авиокомпании под техни собствени кодове и номера, но се изпълнява от един превозвач.

„Не се колебаем да потърсим отговорност от всяка авиокомпания, която не спазва правилата на агенцията", заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи. „Безопасността на пътниците е на първо място, без изключения."

Санкционирана е и сестринската авиокомпания „Еър Франс" (Air France), която е извършила около 30 полета над Ирак под кода на „Делта". Общият размер на глобите за двете европейски авиокомпании е 425 000 долара, пише БТА.