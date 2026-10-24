Не спират протестите в Албания, премиерът Еди Рама предлага софра за диалог на недоволстващите

Втора поредна седмица Албания е обхваната от масови антиправителствени протести. За днес са насрочени нови общонационални демонстрации в Тирана, организирани от студенти и подкрепени от основната опозиционна формация - Демократическата партия.

Недоволството избухна на 13 октомври заради лошите условия във висшето образование, високите такси и липсата на перспективи за младите хора, но бързо прерасна в искане за оставка на премиера Еди Рама и сформиране на служебен кабинет. Досегашните сблъсъци с полицията, палежите и вандализмът доведоха до над 300 ранени (сред които близо 200 полицейски служители) и стотици арестувани.

Министър-председателят Еди Рама за пореден път призова протестиращите към диалог, като пред сградата на Министерския съвет бе поставена символична традиционна софра с думата "Диалог". Предишните му опити за контакт - с поставяне на столове и каменни пейки, бяха отхвърлени от студентите, които ги унищожиха и отказаха преговори.

Рама обвини за ескалацията опозиционния лидер Сали Бериша, както и външни фактори като Русия и Иран, твърдейки, че дезинформация и екстремистки влияния подклаждат насилието. Вълната от недоволство идва непосредствено след т.нар. "Фламинго революция" - месеци на протести срещу инвестиционен проект за луксозен курорт на Джаред Къшнър по албанското крайбрежие, пише БТА.