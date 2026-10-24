Над 200 мигранти са открити край остров Крит, Гърция настоява за изнесени бежански центрове в Африка

Над 200 мигранти, сред които жени и десет деца, бяха спасени при няколко акции в района на гръцкия остров Крит в рамките само на едно денонощие. Всички са транспортирани успешно до сушата, съобщава вестник "Катимерини". При друг случай в района бяха задържани и трима души, заподозрени в трафик на хора.

Крит се превърна в основна входна точка за нелегалната миграция към Европа. От началото на годината близо 20 000 от общо 34 000 мигранти, влезли в Гърция, са преминали именно през опасния морски маршрут от Източна Либия до острова. Други 7000 души са пресекли сухопътната граница с Турция по поречието на река Марица, въпреки изградената ограда.

Засиленият поток създава сериозно напрежение на Крит, където работи само един приемен център край Ханя. Плановете на кабинета за разкриване на втори център край Ираклион срещат остра съпротива от местните жители, поради което част от пристигащите се пренасочват към лагери във вътрешността на страната.

На този фон правителството на Кириакос Мицотакис води преговори с партньори от Европейския съюз за създаване на центрове за мигранти извън пределите на общността - най-вероятно в Африка. В тях се предвижда да бъдат настанявани лица, които нямат право на убежище, но не могат да бъдат върнати в родините си. Атина настоява и за възможност временно да замразява процедурите за даване на убежище по време на извънреден натиск.

По данни на ООН близо две трети от мигрантите през тази година идват от Судан, Бангладеш, Афганистан и Египет, докато делът на бежанците от Сирия и Йемен е едва 6,6%. За сравнение, през миналата година в Гърция са влезли общо 49 000 души - цифра, която остава далеч от пика на кризата през 2015 г., когато в страната пристигнаха близо един милион души, пише БТА.