Мерц: Русия опитва да дестабилизира Германия, "Алтернатива за Германия" няма място в управлението

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди за мащабна заплаха от страна на Русия с цел дестабилизация на страната, както и за нарастващ натиск от вътрешни екстремистки партии. Изявлението бе направено по време на конгреса на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Мюнхен.

Пред представителите на баварската посестрима партия на своя Християндемократически съюз (ХДС), Мерц препотвърди твърдата си позиция срещу крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) и категорично отхвърли призивите за сътрудничество с нея.

"Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз", заяви той, като подчерта, че т.нар. санитарен кордон около АзГ остава в сила.

По отношение на вътрешната политика канцлерът настоя за незабавни икономически реформи и намаляване на данъка върху електроенергията за всички потребители още от следващата година, за да се облекчат домакинствата. В момента от подобни облекчения се възползват единствено промишлеността, земеделието и горското стопанство - политика, която лидерът на ХСС Маркус Зьодер неколкократно критикува.

Искането на Мерц обаче заплашва да засили напрежението в управляващата коалиция. Финансовият министър Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) вече заяви, че очакваните данъчни приходи няма да бъдат достатъчни, за да покрият подобно общо намаление на цените на тока, въпреки че то бе заложено в коалиционното споразумение.