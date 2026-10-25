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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23800272 www.24chasa.bg

Китай завърши първия демонстрационен модул на медицински ускорител с тежки йони за терапия на рак

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Първият демонстрационен модул на разработения в Китай медицински ускорител с тежки йони от ново поколение е завършен в Хуйджоу, провинция Гуандун, Южен Китай, съобщиха от Института по съвременна физика към Китайската академия на науките.

Завършването на проекта бележи важен етап в областта на прецизната лъчетерапия в Китай и се очаква да предостави достъп до съвременно лечение на рак на повече пациенти, като същевременно даде тласък на индустрията за йонна лъчетерапия в страната.

Устройството е навлезело във фазата на тестване на оборудването и се очаква да започне клинични изпитвания до края на тази година.

Терапията с тежки йони е широко призната като съвременна форма на прецизна лъчетерапия. Тя позволява прецизно насочване на лъчението към туморите, ограничава увреждането на здравите тъкани и предизвиква двойноверижни разкъсвания на ДНК в раковите клетки, което спомага за предотвратяване на рецидиви. Тя е особено подходяща за някои солидни тумори, които не подлежат на хирургично лечение, са нечувствителни към конвенционалното лъчелечение или са склонни към рецидиви.

Китай стана четвъртата страна, след САЩ, Германия и Япония, която самостоятелно разработи система за терапия с тежки йони и я приложи в клиничната практика.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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