Китай ще създаде основна структура на националната си блокчейн мрежа до 2030 г.

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Китай си поставя за цел да завърши в голяма степен изграждането на националната си блокчейн мрежа до 2030 г. и да ускори внедряването на интелигентен интернет, според план, очертаващ цифровото развитие на страната през следващите пет години.

Документът, издаден от Централната комисия по въпросите на киберпространството, предлага също така пускането в търговска експлоатация на мобилни услуги от шесто поколение (6G) в подходящ момент.

В него се поставя по-широката цел да се постигне значителен напредък в областта на информатизацията до 2030 г., като цифровите технологии ще играят по-голяма роля в напредъка на китайската модернизация.

Очаква се степента на проникване на интернет в Китай да се повиши до 85% до 2030 г., спрямо 80,1% през 2025 г., докато броят на 5G базовите станции на 10 000 души се прогнозира да се увеличи от 34 на 50.

Планът призовава за засилване на фундаменталните изследвания в областта на изчислителната математика, комуникационните мрежи и науката за данните и очаква пробиви в основните технологии в ключови сектори, като по-дълбока интеграция на изкуствения интелект с операционните системи и веригите от инструменти за разработка на софтуер.

Тъй като изкуственият интелект продължава да се развива бързо, планът предвижда разширяване на образованието в областта на изкуствения интелект на всички нива на обучение, насърчаване на грамотността по изкуствен интелект в цялото общество и ускоряване на развитието на система за професионално образование за специалисти в цифровата сфера.

Планът също така има за цел по-нататъшно отваряне на секторите на телекомуникациите и интернет по плавен и организиран начин.

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай прогнозира, че приходите на информационно-комуникационния сектор в страната ще достигнат 4,1 трилиона юана (около 615 милиарда щатски долара) до 2030 г.

В плана се подчертава и необходимостта от засилване на сигурността на данните и защитата на личната информация.