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Специалният пратеник на китайското правителство по въпросите на Близкия изток се срещна със съветника по външните работи на Саудитска Арабия

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 21 октомври в Пекин специалният пратеник на китайското правителство по въпросите на Близкия изток Джай Дзюн се срещна с гостуващия съветник на външните работи на Саудитска Арабия принц Халид бин Бандар бин Султан Ал Сауд. Двете страни обсъдиха развитието на двустранните отношения и регионалната ситуация в Близкия изток.

Джай Дзюн заяви, че през последните години, под ръководството на лидерите на двете страни, отношенията между Китай и Саудитска Арабия се развиват бързо. В момента Китай следи внимателно местната ситуация и подкрепя суверенитета и безопасността на всички страни в региона. Китай приветства разрешаването на различията чрез диалог и преговори, и се надява мира и стабилността в региона да се възстановяват бързо.

Принц Халид заяви, че Саудитска Арабия обръща голямо внимание към развитието на отношенията с Китай и има желание да ги задълбочи. Саудитска Арабия оценява справедливата позиция и важната роля на Китай в регионалните работи и се надява да засили координации с китайската страна за запазването и насърчаването на мира и стабилността на региона.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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