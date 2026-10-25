ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бротен спечели в Зьолден и като бразилец

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23800300 www.24chasa.bg

КМГ публикува редица медийни продукти за отбелязване на 90-годишнината от победата на Дългия поход

КМГ

1408
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 24 октомври Китайската медийна група проведе церемония по публикуване на медийни продукти за отбелязването на 90-годишнината от победата на Дългия поход, сред които телевизионни сериали, художествена гала и документални филми.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн, заместник-директорът на КМГ Син Бо и представители от Военната академия на КНОА присъстваха на церемонията.

Заместник-директорът на КМГ Син Бо заяви в речта си, че КМГ полага големи усилия за разпространяване на изявленията и инструкциите на генералния секретар Си Дзинпин, изработвайки голям брой висококачествени произведения за отбелязването на 90-годишнината от победата на Дългия поход. Публикуваните медийни продукти не само записват историята на Дългия поход, но и разказват историите на войниците на червената армия, с което се показва историческото и реалното значение на Дългия поход в миналото и настоящата ера.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа