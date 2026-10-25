КМГ публикува редица медийни продукти за отбелязване на 90-годишнината от победата на Дългия поход

На 24 октомври Китайската медийна група проведе церемония по публикуване на медийни продукти за отбелязването на 90-годишнината от победата на Дългия поход, сред които телевизионни сериали, художествена гала и документални филми.

Директорът на КМГ Шън Хайсюн, заместник-директорът на КМГ Син Бо и представители от Военната академия на КНОА присъстваха на церемонията.

Заместник-директорът на КМГ Син Бо заяви в речта си, че КМГ полага големи усилия за разпространяване на изявленията и инструкциите на генералния секретар Си Дзинпин, изработвайки голям брой висококачествени произведения за отбелязването на 90-годишнината от победата на Дългия поход. Публикуваните медийни продукти не само записват историята на Дългия поход, но и разказват историите на войниците на червената армия, с което се показва историческото и реалното значение на Дългия поход в миналото и настоящата ера.