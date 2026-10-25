Си Дзинпин поискал специална стая за почивка в Белия дом по време на срещата с Тръмп

Си изглеждал предпазлив при слизането от самолета и при изкачването на стълбите на Националния архив на САЩ

Тръмп описа китайския лидер като „силен, жизнен и в добра форма"

По време на срещата на върха с Доналд Тръмп миналия месец във Вашингтон китайският президент Си Дзинпин получил достъп до специално помещение в западното крило на Белия дом, наречено „стая за почивка". То било предназначено за продължителни паузи между официалните срещи, съобщават американски представители, цитирани от The Wall Street Journal.

Според изданието подобно изискване е необичайно и привлече вниманието към въпроса за физическото състояние на китайския лидер.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че 73-годишният Си изглеждал „силен, жизнен и в добра форма". По информация на изданието обаче някои американски представители споделили различни впечатления в частни разговори.

Китайската делегация настоявала в програмата да бъдат предвидени достатъчно дълги почивки, като изразила загриженост и относно времето, през което Си ще трябва да стои прав или да се придвижва пеша.

Едно от основните искания било осигуряването на специалното помещение, в което право да влиза имала единствено съпругата на китайския президент – Пън Лиюан. Дори Цай Ци, влиятелният ръководител на канцеларията на Си, не бил допускан вътре.

Според американски представители, участвали в организацията на срещата, китайската страна отказала и предложението за работен обяд с Тръмп в единствения пълен ден от визитата.

Помещението, наричано от американски представители „стая за почивка", било предназначено за китайския лидер, за да може той да се възстановява между срещите. Според публикацията в него е имала право да влиза единствено съпругата му Пън Лиюан. Дори Цай Ци, един от най-влиятелните хора в китайското ръководство и близък съюзник на Си, не е бил допускан.

Китайската страна настоявала в програмата да има достатъчно време за почивка и изразявала притеснения относно продължителността на ходенето и стоенето прав. По информация на американски представители делегацията отказала и предложение за работен обяд с Тръмп в единствения пълен ден на срещата.

Тези подробности засилиха въпросите около физическото състояние на китайския президент. Въпреки това те сами по себе си не доказват, че той страда от сериозно заболяване. По време на посещението във Вашингтон Си изглеждал предпазлив при слизането от самолета и при изкачването на стълбите на Националния архив на САЩ. Внимание привлякоха и кадрите, на които той се държи за ръката на съпругата си.

Американският президент Доналд Тръмп описа китайския лидер като „силен, жизнен и в добра форма". Според публикацията обаче някои американски представители останали с впечатление за физическа слабост.

Китайските държавни медии също предизвикаха въпроси с начина, по който отразиха пристигането на Си. Телевизионните репортажи показали как той маха от вратата на самолета, след което преминавали към официалните церемонии на земята, без да показват слизането му по стълбите.

Подобни редакционни решения могат да породят подозрения, но не са достатъчни, за да се направи сигурен извод за здравословното състояние на китайския президент.Съмненията около здравето на Си Дзинпин не започват с посещението му в САЩ.

През септември, по време на среща на върха на развиващите се държави в Ню Делхи, китайският лидер според публикации се оттеглил в последния момент от официална вечеря, организирана от индийския премиер Нарендра Моди. Появиха се твърдения, че се е почувствал зле.

По-късно в социалните мрежи бяха разпространени много по-драматични версии, включително непотвърдени твърдения, че след завръщането си в Пекин Си бил откаран по спешност в болница с хеликоптер.

Тези твърдения бяха разпространени от китайски дисиденти в изгнание, но няма надеждно публично потвърждение за описаните събития.

Спекулациите се засилват и заради периоди, в които Си отсъства от публичното пространство. През май миналата година той не се появяваше публично в продължение на около две седмици. В края на май тази година отново последва десетдневно отсъствие, а според публикацията се е стигнало и до необичайно прекъсване на обичайния политически график.

В Китай обаче информацията за работата на висшето ръководство е силно ограничена. Именно тази непрозрачност позволява на слуховете да се разпространяват, без да могат да бъдат надеждно проверени.Си Дзинпин концентрира в ръцете си безпрецедентна власт за китайски лидер след Мао Дзъдун. През 2018 г. Китай премахна конституционното ограничение от два последователни президентски мандата, което отвори пътя за продължителното му оставане начело на държавата.

За разлика от предишния модел на колективно управление, при който се търсеше по-предвидимо предаване на властта, днешната политическа система е силно съсредоточена около личността на Си.

Той не е посочил очевиден наследник. Това поражда въпроси какво би се случило при внезапна невъзможност да изпълнява функциите си или при неочаквана промяна в здравословното му състояние.

Според анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), цитиран в материала, от 2022 г. насам китайската армия е засегната от мащабни кадрови чистки. Те обхващат десетки високопоставени военни, като част от случаите са свързани с обвинения в корупция, нелоялност или дисциплинарни нарушения.

Тези действия показват колко голямо значение отдава Си на контрола върху армията. Те обаче не доказват сами по себе си, че в страната предстои борба за власт.

При евентуална внезапна смяна на ръководството последиците биха могли да надхвърлят границите на Китай. Въпросите за Тайван, отношенията със САЩ и глобалната икономическа конкуренция биха могли да се окажат в центъра на вътрешнополитическо съперничество.Историята на Китай и Съветския съюз предлага примери за това как прикриването на здравословни проблеми на лидери може да усложни политическия преход.

В последните години от живота си Мао Дзъдун страда от тежки здравословни проблеми, но информацията за състоянието му е строго контролирана. През 1975 г. американски разузнавателен доклад заключава, че няма данни председателят да е особено засегнат от здравословни проблеми. Година по-късно Мао получава третия си инфаркт и умира четири дни по-късно.

След смъртта му избухва ожесточена борба за власт, от която в крайна сметка излиза победител Дън Сяопин. По-късно той въвежда по-колективен модел на управление и ограничения, целящи да направят политическите преходи по-предвидими.

Друг показателен пример е съветският лидер Леонид Брежнев, управлявал СССР от 1964 г. до смъртта си през 1982 г. В последните години от управлението му здравословното му състояние се влошава значително, докато официалните съобщения продължават да уверяват, че той е в добро здраве.

Случаят се превръща в символ на разминаването между официалната пропаганда и действителността в авторитарните системи.Китай е една от водещите икономически сили и ключов участник в световното производство, търговията и технологичното развитие. Затова евентуална политическа криза в Пекин би имала отражение далеч отвъд страната.

При липса на ясен механизъм за предаване на властта внезапното оттегляне на Си би могло да доведе до вътрешни борби между различни групи в партията, държавния апарат и армията.

Особено чувствителен би бил въпросът за Тайван. При подобен сценарий някои представители на китайското ръководство биха могли да настояват за по-твърда националистическа линия, за да демонстрират сила и да укрепят позициите си. Това е възможен риск, а не доказателство, че подобен сценарий се подготвя.

Засега няма публично потвърдени доказателства, че Си Дзинпин е тежко болен или че в Китай предстои непосредствена криза за наследяване на властта.

Именно липсата на достоверна информация обаче подхранва спекулациите. В система, в която политическата власт е концентрирана около един човек, здравословното му състояние неизбежно се превръща във въпрос с международно значение.

В дните след срещата във Вашингтон китайските държавни медии съобщиха, че Си е председателствал национално съвещание, посветено на здравеопазването и инициативата „Здрав Китай".

Това не доказва опит за прикриване на заболяване. Но в условията на строга информационна цензура дори обичайните официални съобщения могат да се превърнат в повод за нови интерпретации.