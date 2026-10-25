Бившата снаха на Тръмп пребори рака на гърдата след операция и лъчетерапия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, обяви, че е преборила рака на гърдата, след като по-рано тази година бе диагностицирана със заболяването.

48-годишната Ванеса, която има пет деца от най-големия син на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи, че последните ѝ изследвания са показали добри резултати и вече е напълно излекувана. Тя направи изявлението в кратко видео, публикувано в профила в Инстаграм на 19-годишната ѝ дъщеря Кай.

В събота Ванеса и Кай Тръмп публикуваха и по-дълго видео, в което разговарят за осведомеността относно рака на гърдата, ранното откриване и превенцията на заболяването.

Ванеса и Доналд Тръмп-младши се разделиха през 2018 г. Миналата година тя обяви, че е започнала връзка с американския професионален голфър Тайгър Уудс, припомня Би Би Си.

„Октомври е месецът за повишаване на осведомеността относно рака на гърдата – време, посветено на ранното откриване, образованието и подкрепата за засегнатите от заболяването", написа Кай Тръмп в Инстаграм.

„Седнах с майка ми и д-р Никол Сафие, за да поговорим за нейния път в борбата с рака на гърдата и да научим повече за превенцията и ранното откриване", добави тя.

Публикацията на Кай събра над 20 000 харесвания и стотици коментари от хора, които изразиха подкрепата си и пожелаха бързо възстановяване на Ванеса. Сред тях беше и американската певица и медийна личност Мери Милбен.

Във видеото в YouTube Ванеса Тръмп разказва, че в продължение на няколко месеца е изпитвала болка в ръката, преди да открие бучка с размерите на грахово зърно в гърдата си. Изследванията потвърдили, че става дума за раков тумор.

„Това е процес, през който трябва да преминеш", казва тя за дните, в които е чакала резултатите от изследванията си.

„Трябва да бъдеш психически силна заради самата себе си, защото ще ти е необходима сила, за да се пребориш с предизвикателството, което предстои", допълва Ванеса.

Тя съобщи, че е била диагностицирана с рак на гърдата през април. През май публично разкри диагнозата си в публикация в социалните мрежи, в която посочи, че вече е претърпяла операция и обсъжда с медицинския си екип план за лечение.

Впоследствие Ванеса се подложила на операция за отстраняване на тумора със запазване на по-голямата част от гърдата, последвана от лъчетерапия, разказва тя.

Според Американското онкологично дружество средният риск една жена в САЩ да развие рак на гърдата през живота си е приблизително 1 към 8, или 13%. Заболяването представлява и 30% от всички нови случаи на рак при жените всяка година.

Хирургичното лечение води до излекуване при повечето случаи на рак на гърдата. Ако обаче останат ракови клетки, химиотерапията, лъчетерапията и хормоналната терапия могат да намалят дългосрочния риск от повторна поява на заболяването.

Лечението продължава да се усъвършенства, включително чрез по-целенасочени терапии при ранен стадий на рак на гърдата, нови видове хормонално лечение и по-прецизна и ефективна лъчетерапия.