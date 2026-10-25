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Опашки пред секциите в Сърбия още преди началото на изборния ден

Симона Димитрова
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Опашки пред секциите в Сърбия още преди началото на изборния ден СНИМКА: РОЙТЕРС

Опашки се образуваха пред избирателните секции в Сърбия и в чужбина още от ранните часове в неделя, когато се провеждат изборите за нов парламент.

В Белград избирателите започнаха да се събират масово пред секциите още преди официалното начало на гласуването.

Активността е висока и в други сръбски градове. В чужбина, където според решение на Републиканската избирателна комисия (РИК) гласуването се провежда според сръбското часово време, избирателите застанаха пред секциите в късните часове на нощта.

Живеещи в чужбина в някои части на света, ще трябва да пътуват стотици, дори повече от хиляда километра, до избирателната секция.

В Сърбия се провеждат предсрочни парламентарни избори, на които гражданите гласуват за една от общо 18 листи.

Избирателните секции са отворени от 7:00 до 20:00 часа, а право на глас имат 6 451 292 избиратели.

Гласуването се провежда в 8 392 избирателни секции, от които 93 са в чужбина.

Прагът за влизане в парламента е три процента от общия брой гласове, докато за девет малцинствени листи този праг е по-нисък.

Изборите се наблюдават от няколкостотин наблюдатели от международни мисии на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейския парламент, пише БТА.

Изборите се провеждат в навечерието на втората годишнина от смъртта на 16 души при срутване на навес в Нови Сад и се смятат за най-сериозното изпитание за правителството досега.

Опашки пред секциите в Сърбия още преди началото на изборния ден СНИМКА: РОЙТЕРС

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