Иран: Нова война с Израел и САЩ няма да промени политиката ни

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Иран няма да промени политиката си независимо дали военните действия с Израел и САЩ ще бъдат подновени. Това заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

„Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена", каза Арагчи в реч, излъчена по държавната телевизия.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може да възобнови военните действия срещу Иран, без обаче да уточни кога би могло да се случи това.

"Те вече го направиха два пъти и видяха какви са резултатите. Ако искат да опитат отново, знаят, че изходът няма да се различава от случилото се в миналото", заяви Арагчи.

Междувременно полуофициалната иранска агенция Тасним съобщи, че иранските системи за противовъздушна отбрана са свалили американски дрон над южния пристанищен град Бандар Абас, пише БТА.