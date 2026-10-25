ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бротен спечели в Зьолден и като бразилец

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23800912 www.24chasa.bg

Иран: Нова война с Израел и САЩ няма да промени политиката ни

Симона Димитрова
2532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Снимка: Twitter/@IranianWoman

Иран няма да промени политиката си независимо дали военните действия с Израел и САЩ ще бъдат подновени. Това заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

„Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена", каза Арагчи в реч, излъчена по държавната телевизия.

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може да възобнови военните действия срещу Иран, без обаче да уточни кога би могло да се случи това.

"Те вече го направиха два пъти и видяха какви са резултатите. Ако искат да опитат отново, знаят, че изходът няма да се различава от случилото се в миналото", заяви Арагчи.

Междувременно полуофициалната иранска агенция Тасним съобщи, че иранските системи за противовъздушна отбрана са свалили американски дрон над южния пристанищен град Бандар Абас, пише БТА.

Иранският външен министър Абас Арагчи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа