Франция се готви да спре достъпа до социални мрежи заради протестите

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Франция е поискала от телекомуникационните оператори да бъдат готови да спрат достъпа до социалните мрежи в случай на насилие по време на протестите през уикенда, съобщават местни медии.

Френското онлайн издание Blast информира, че премиерът Себастиен Льокорню е изпратил в четвъртък писмо до представители на големите телекомуникационни оператори в страната – Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom.

Писмото е изпратено преди съботните протести на движението на „жълтите жилетки". То получава името си от светлоотразителните жилетки, които носят демонстрантите, и организира протести срещу нарастващите разходи за живот.

Според публикацията Льокорню е поискал от операторите да бъдат готови временно да блокират достъпа до платформи като TikTok, Instagram, Snapchat и X, ако по време на демонстрациите избухне насилие.

Членове на кабинета на премиера също са провели онлайн среща с юридическите директори на телекомуникационните компании преди протестите. Според протокола от срещата правителството е искало евентуалните ограничения да се отнасят само за мобилни телефони и да бъдат въвеждани в конкретни райони.

Телекомуникационните компании са изразили резерви към искането на правителството, става ясно от протокола. Според тях те нямат техническата възможност да приложат подобни мерки в толкова кратък срок. Правителството все още не е коментирало информацията на Blast.

Франция вече е ограничавала достъпа до социална мрежа по време на безредици. През 2024 г. властите блокираха TikTok по време на протести в Нова Каледония – френска територия в южната част на Тихия океан.

През 2025 г. Държавният съвет на Франция, най-висшата административна съдебна инстанция в страната, отмени решението на правителството за ограничаване на достъпа до платформата в територията.

Движението на „жълтите жилетки" отново излезе на улицата в събота с искания, свързани с нарастващите разходи за живот. По време на демонстрациите са били задържани около 1000 души.