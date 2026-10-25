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Двама загинали и 13 ранени при украинска атака срещу руския Белгород

Симона Димитрова
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Двама загинали и 13 ранени при украинска атака срещу руския Белгород СНИМКА: Пиксабей

Двама души загинаха, а други 13 бяха ранени при украинска въздушна атака срещу руския град Белгород, близо до границата с Украйна. Това съобщи губернаторът на областта Александър Шуваев, цитиран от Ройтерс.

При атаката са нанесени щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения, уточни Шуваев.

В населено място близо до град Шебекино в Белгородска област има още един загинал и един ранен, съобщиха властите.

По-рано бе съобщено за петима пострадали при атака с дронове по промишлен обект в руския Пермски край. 

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта руски дронове са поразили товарен кораб, плаващ към украинското пристанище Черноморск. Корабът е бил използван за снабдяване на украинската армия, се посочва в изявлението на министерството, пише БТА.

Руските сили са поразили също логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. Според министерството съоръженията са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Двама загинали и 13 ранени при украинска атака срещу руския Белгород СНИМКА: Пиксабей

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