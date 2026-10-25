Израел вдигна армията на крак преди парламентарните избори

Израелската армия е в състояние на повишена готовност преди парламентарните избори във вторник. Десетки хиляди военнослужещи са разположени в различни части на страната, съобщи обществената телевизия „Кан", цитирана от ДПА.

Военните са подсилили и противовъздушната отбрана. Въпреки засилените мерки за сигурност обаче, представители на службите оценяват като ниска вероятността от ракетни атаки срещу Израел от Иран или Ливан.

Днес и утре военните планират също да проведат учения за отработване на реакцията при внезапно нападение на няколко фронта.

Около 7,3 милиона души имат право на глас за нов парламент във вторник. Мнозина определят вота като най-важния в историята на Израел. Това са първите парламентарни избори след нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити множество хора, а страната продължава да бъде изправена пред дълбоки обществени разделения.

Според последните социологически проучвания центристката партия „Яшар“, ръководена от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, може да се превърне с малка преднина в най-голямата политическа сила в Кнесета, следвана от дясната консервативна партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху. Съставянето на управляваща коалиция обаче вероятно ще бъде трудно и за двата политически лагера, пише БТА.

Избирателната комисия не очаква предварителните окончателни резултати да бъдат обявени най-рано от четвъртък, а официалните резултати трябва да излязат осем дни след изборите. Опитът от предишни избори показва, че съотношението на силите може да се промени, преди да бъдат преброени всички гласове, пише БТА.

След това президентът Ицхак Херцог ще разполага със седем дни, за да определи кандидат за съставяне на правителство. Кандидатът ще има 28 дни, за да сформира коалиция.