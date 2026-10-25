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34,55% е избирателната активност в Сърбия към 12 ч...

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12% избирателна активност в Сърбия до 9 ч, отчетени са над 70 нередности

Симона Димитрова
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Бившият президент на Сърбия и кандидат за министър-председател Александър Вучич гласува. СНИМКА: РОЙТЕРС

12% от избирателите в Сърбия са гласували до 9 ч. местно време на парламентарните избори в страната. Регистрирани са над 70 случая на нередности, съобщи Центърът за свободни избори и демокрация (CeSID).

Сред нарушенията са заснемане на бюлетини, използване на мобилни телефони и семейно гласуване. Установен е и случай, при който избирател е гласувал от името на друго лице.

Центърът за свободни избори и демокрация заявява, че са докладвани възникнали конфликти между членовете на избирателни секции, временни прекъсвания на гласуването, инциденти и заплахи към избирателите, както и проблеми с изборните материали и проверката на избирателите, пише БТА.

„Отказът на достъп на наблюдатели е особено обезпокоителен. В някои избирателни секции на наблюдателите не е разрешен достъп, поради което се налага да се свържем с властите и да се намесим, за да могат те да си свършат работата“, казва Центърът.

Бившият президент на Сърбия и кандидат за министър-председател Александър Вучич гласува. СНИМКА: РОЙТЕРС

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