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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23801430 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия прехвана дронове и ракети над Рияд

Симона Димитрова
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Саудитска Арабия прехвана дронове и ракети над Рияд. СНИМКА: Пиксабей

Саудитска Арабия е прехванала дронове и балистични ракети над столицата Рияд и южните райони на страната на фона на продължаващите боеве с подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен. Това съобщи ръководената от Саудитска Арабия коалиция, цитирана от Ройтерс.

По данни на коалицията към Рияд са били изстреляни два дрона и балистична ракета, а към южния град Хамис Мушаит – крилата ракета.

По-късно бе съобщено за прехващането на още десет балистични ракети, насочени към южната част на кралството.

Хусите предупредиха, че могат отново да атакуват международното летище "Крал Халид" в Рияд, което в неделя възобнови работата на два от своите терминали след смъртоносно нападение по-рано този месец, пише БТА.

Хусите заявиха, че вчера са атакували летището и саудитски петролни съоръжения. Саудитските власти не коментираха пряко изявленията на движението.

Говорител на хусите заяви, че летището остава "военна цел" и предупреди авиокомпаниите, летищния персонал и пътниците да не го използват.

Саудитска Арабия прехвана дронове и ракети над Рияд. СНИМКА: Пиксабей

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