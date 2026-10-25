Петима полицаи пострадаха на протестите в Тирана

Петима полицаи пострадаха по време на протестите в Тирана, съобщава агенция АТА.

Според съобщение на полицията при вчерашните протести в албанската столица демонстрантите са замеряли полицейски служители с камъни, метални винтове и топки, пиротехнически средства, коктейли "Молотов", метални и дървени пръти. В резултат на нападения от страна на маскирани и агресивно настроени лица петима полицаи са ранени.

От полицията уточняват, че се проверява и случай на ранен в окото протестиращ гражданин.

За пореден ден вчера студенти и други граждани се събраха в центъра на Тирана. По време на демонстрациите протестиращите започнаха да замерят сгради, в които се помещават министерства, с камъни и пиротехнически средства. При нападението бяха опожарени входовете на Министерството на земеделието и на общината на Тирана. Пожарите бяха своевременно потушени от огнеборци. Откъртени бяха тротоарни павета. Проявяващите агресия лица бяха маскирани младежи, някои от които въоръжени с дървени и метални стикове, уточнява АТА. В продължение на три часа полицията се опитваше да ги разпръсне като използва сълзотворен газ и водни оръдия.

По-рано през деня представители на основната опозиционна сила - Демократическа партия, подпалиха импровизирана маса за преговори, която беше поставена пред сградата, в която се помещава кабинетът на премиера Еди Рама.

Днес Рама отново отправи призив за диалог, посочва АТА. Той покани протестиращите на импровизирано място за срещи, в средата на което има кръгла маса и столове.

Протестите в Албания започнаха в Тирана на 13 октомври на фона на недоволство от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените перспективи за работа след дипломирането. Демонстрациите бързо прераснаха в антиправителствени прояви с призиви за оставката на премиера Еди Рама и създаването на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси, а стотици участници бяха задържани.

По информация на албанското здравно министерство от началото на протестите до 19 октомври общо 310 души, от които 191 полицаи, 88 протестиращи и 31 случайни минувачи, са били ранени, пише БТА.

Преди няколко дни албанският премиер обвини Русия, Иран и екстремистки движения за провокиране на насилие на антиправителствените протести, както и лидера на опозиционната Демократическа партия на Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Преди протестите на студентите в последните две седмици Албания беше обхваната от многомесечни демонстрации, станали известни като "Фламинго революция", насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт на южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, учредена от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.