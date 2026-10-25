27,3% избирателна активност в Сърбия към 11 часа

Избирателната активност на парламентарните избори в Сърбия, на които гражданите избират състава на Народната скупщина с 250 депутати, е достигнала 27,3% към 11 ч. по данни на Центъра за свободни избори и демокрация (ЦЕСИД), цитирани от dnevnik.rs.

За сравнение, на предсрочните парламентарни избори през 2023 г. към същия час са гласували 15,1% от избирателите.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се провеждат на фона на продължителна политическа криза и масови студентски протести, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрациите прераснаха в движение срещу корупцията и за търсене на отговорност от властите. Студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите и издигнаха собствена изборна листа.

Вотът трябваше да се проведе по редовния график в края на 2027 г., но парламентът, избран през декември 2023 г., беше разпуснат през септември тази година и изборите бяха насрочени за 25 октомври. Основната битка е между управляващата Сръбска прогресивна партия и подкрепяната от студентското движение листа. Изходът от изборите ще определи разпределението на местата в 250-местната Народна скупщина и подкрепата, с която ще разполага следващото правителство.