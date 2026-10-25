Испанският крал Фелипе VI претърпя операция на очите

Испанският крал Фелипе VI беше опериран на лявото око заради катаракта, известна още като перде на окото, съобщи ДПА, позовавайки се на кралския двор.
Рутинната процедура е извършена вчера, продължила е около 30 минути и е преминала без усложнения. 58-годишният монарх е прекарал нощта в болница в Овиедо, се посочва в официалното съобщение.
Катарактата, е заболяване, при което нормално прозрачната леща постепенно помътнява. Това води до замъглено зрение, намален контраст и често повишена чувствителност към светлина. Заболяването обикновено се лекува оперативно, като помътнялата леща се отстранява и се заменя с изкуствена, пише БТА.
По-рано испанският крал присъства на няколко събития в района заедно със съпругата си - кралица Летисия, и дъщерите им - Леонор, принцеса на Астурия, и инфанта София, във връзка с връчването на наградите "Принцеса на Астурия".