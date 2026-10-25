Испанският крал Фелипе VI претърпя операция на очите

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Испанският крал Фелипе VI беше опериран на лявото око заради катаракта, известна още като перде на окото, съобщи ДПА, позовавайки се на кралския двор.

Рутинната процедура е извършена вчера, продължила е около 30 минути и е преминала без усложнения. 58-годишният монарх е прекарал нощта в болница в Овиедо, се посочва в официалното съобщение.

Катарактата, е заболяване, при което нормално прозрачната леща постепенно помътнява. Това води до замъглено зрение, намален контраст и често повишена чувствителност към светлина. Заболяването обикновено се лекува оперативно, като помътнялата леща се отстранява и се заменя с изкуствена, пише БТА.

По-рано испанският крал присъства на няколко събития в района заедно със съпругата си - кралица Летисия, и дъщерите им - Леонор, принцеса на Астурия, и инфанта София, във връзка с връчването на наградите "Принцеса на Астурия".