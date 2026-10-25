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Наследниците на Елвис Пресли съдят Anthropic за 274 песни, искат по $150 000 за всяка

Емили Стоичкова
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Елвис Пресли КАДЪР: Туитър/@ElvisPresley

Притежателите на правата върху музиката на Елвис Пресли са завели дело срещу компанията за изкуствен интелект Anthropic, обвинявайки я, че е използвала песните на певеца за обучение на своите AI модели без разрешение, съобщават Billboard и Rolling Stone.

Искът е подаден в петък и обхваща 274 песни на Пресли. Сред заглавията, посочени в жалбата, са „Can't Help Falling in Love", „A Little Less Conversation" и „Don't Be Cruel".
Ищци и правни претенции

Authentic Brands Group, която притежава правата върху Пресли, е завела делото заедно с други дружества, които също държат права върху творчеството на певеца, известен с хитове като „Jailhouse Rock", съобщава Billboard.

Водещият адвокат по делото Ричард Буш пише в съдебния иск, че ищците искат да защитят изключителните си права срещу ответник, изградил бизнес модела си върху нарушаване на авторски права „в мащаб, невиждан досега". Буш посочва още, че ищците ревностно защитават песните.

Американският певец Елвис Пресли по време на концерт в САЩ. Архивна снимка.

В жалбата се твърди, че моделът с изкуствен интелект на Anthropic – Claude, е генерирал съдържание, нарушаващо авторски права, от почти всяка песен във всеки музикален каталог, достъпен в интернет, включително произведения на Пресли. Ищците твърдят също, че проблемът продължава въпреки въведените от Anthropic предпазни механизми след предишни съдебни действия.

Според съдебните документи, когато наскоро бил помолен да пресъздаде конкретни песни за съвременна публика, Claude генерирал версии, които се придържали близо до оригиналите по структура и запомнящи се музикални елементи. Те включвали и цели поредици от куплети, припеви и бриджове.

В жалбата се цитира и отговор на Claude, според който резултатите надхвърлят вдъхновението от дадена песен и представляват нейното възпроизвеждане.
Търсено обезщетение и предишни дела
Според Rolling Stone ищците претендират за обезщетение в размер на 150 000 долара за всяка песен, чиито авторски права са били нарушени.

Делото е поредният съдебен спор срещу Anthropic, свързан с музика. През август музикалният издател Round Hill заведе дело срещу Suno и Anthropic, обвинявайки ги в мащабно нарушаване на авторски права. В иска се твърди, че компаниите за изкуствен интелект са използвали стотици песни на издателя за обучение на своите модели без разрешение.

Universal Music Publishing, Abcko, Concord и BMG също вече са завели дела срещу Anthropic с твърдението, че компанията е използвала текстове на песни за обучението на Claude.

Елвис Пресли КАДЪР: Туитър/@ElvisPresley

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