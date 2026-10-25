Русия порази товарен кораб за Украйна в Черно море

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Руските въоръжени сили са поразили кораб за насипни товари в Черно море, докато плавателният съд е пътувал към украинското пристанище Черноморск. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от руската агенция „Интерфакс.

По данни на руското военно ведомство корабът е превозвал товар за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). „Товарен кораб за насипни товари е повреден по време на транзитно преминаване по море, доставяйки товар до пристанището Черноморск за украинските въоръжени сили", се казва в съобщението на министерството.

Ройтерс съобщава за руски удар по товарен кораб и украински логистични обекти през нощта. Агенцията обаче уточнява, че не е успяла да потвърди независимо информацията на руското Министерство на отбраната.

Към момента няма независимо потвърждение на твърденията за предназначението на товара. Не се съобщават подробности за състоянието на екипажа, националността на моряците или мащаба на нанесените щети.

Черноморск е украинско пристанище на Черно море, разположено в Одеска област, и е сред пристанищата, използвани за морския транспорт на стоки от и към Украйна.