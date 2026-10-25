ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

34,55% е избирателната активност в Сърбия към 12 ч...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23802239 www.24chasa.bg

Вучич чака час и половина, за да гласува на изборите в Сърбия

Симона Димитрова
1048
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вучич чака час и половина, за да гласува на изборите в Сърбия СНИМКА: РОЙТЕРС

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който е водач на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) чака на опашка час и половина, за да пусне гласа си в урната в секция в "Нови Белград" в сръбската столица Белград.

Вучич бе придружен от съпругата си Тамара и докато чакаше разговаряше по телефона, за да се осведомява за избирателната активност.

От ранните сутрешни часове сърбите се наредиха пред секции дори преди отварянето им в 7 часа местно време. 

Активността беше висока и в секциите чужбина, където според решение на правителството се гласува според сръбското часово време - мярка, която наблюдателите определиха като опит да бъде възпрепятствано правото на глас на избирателите, пише БТА.

Републиканската избирателна комисия обяви, че към 11 ч. местно време избирателната активност е достигнала 27,3 процента, а в 9 ч. тя беше 12 на сто.

Вучич чака час и половина, за да гласува на изборите в Сърбия СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите на живо с Диляна Ценова и Георги Милков - начало в 19 часа