Вучич чака час и половина, за да гласува на изборите в Сърбия

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Бившият сръбски президент Александър Вучич, който е водач на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) чака на опашка час и половина, за да пусне гласа си в урната в секция в "Нови Белград" в сръбската столица Белград.

Вучич бе придружен от съпругата си Тамара и докато чакаше разговаряше по телефона, за да се осведомява за избирателната активност.

От ранните сутрешни часове сърбите се наредиха пред секции дори преди отварянето им в 7 часа местно време.

Активността беше висока и в секциите чужбина, където според решение на правителството се гласува според сръбското часово време - мярка, която наблюдателите определиха като опит да бъде възпрепятствано правото на глас на избирателите, пише БТА.

Републиканската избирателна комисия обяви, че към 11 ч. местно време избирателната активност е достигнала 27,3 процента, а в 9 ч. тя беше 12 на сто.