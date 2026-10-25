Изборните бюра в Бразилия отвориха за втория тур на вота за президент

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Бразилците започнаха да гласуват днес на втория тур на президентските избори, в който за поста на държавен глава ще се борят досегашният президент от левицата Луиз Инасио Лула да Силва и сенаторът консерватор Флавио Болсонаро, предадоха кореспонденти на Франс прес

Близо 160 милиона избиратели са призовани да гласуват в най-голямата страна в Латинска Америка. Изборите се състоят на поредица от победи в региона на десницата, насърчавана от американския президент Доналд Тръмп.

След като гласува на балотажа, Болсонаро заяви, че е дошъл моментът за истинска промяна в Бразилия. "Бразилия не може да издържи още четири години в това състояние, животът на всички се влоши", заяви 45-годишният сенатор, пише БТА.

Съперникът му Лула да Силва, на близо 81 години, се бори за четвърти, макар и не последователен мандат.