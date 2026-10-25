Потомък на братя Миладинови гласува в Охрид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

91-годишният Ангел Куртелов гласува в Охрид на президентските избори в България. Той е потомък на Димитър и Константин Миладинови.

Той редовно гласува, съобщава VESTIMAK.mk.

Димитър, Наум и Константин Миладинови са изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи. Родени са в град Струга.

Дълго време Димитър Миладинов е учител в много градове на Македония. Развива широка обществена и просветителска дейност.

През 1861 година излиза епохалният труд на Миладинови „Български народни песни". В него те събират, подреждат и систематизират образци на българския песенен фолклор.

Обявен за „царски душманин", Димитър Миладинов е арестуван и отведен в Цариград. Не след дълго там е затворен и брат му Константин, като и двамата са набедени от гръцките фанариоти. Димитър и Константин Миладинови умират от тиф в цариградската тъмница през 1862 година.

В Струга е издигнат модерен дом музей на братя Миладинови, погрешно рекламиран като тяхна родна къща.

Общо 352 български граждани са подали гласа си в седемте секции на територията на Република Северна Македония в днешните избори за президент и вицепрезидент на България.

В секцията, отворена в сградата на българското Посолство в Скопие, са гласували 105 гласоподаватели, в Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си са подали 49 български граждани, 51 са гласували в Охрид, 44 в Струмица, 39 в Кавадарци, по 32 избиратели са гласували в Кочани и Прилеп, пише БТА.

Общият брой на гласувалите днес в Северна Македония е по-малък от този на гласувалите на предсрочните парламентарни избори през април тази година, когато общо 462 български граждани упражниха правото си на вот. 461 гласуваха в Северна Македония на изборите за български парламент през октомври 2022 г., през април 2023 г. гласувалите бяха 453, 340 български граждани упражниха правото си на глас на изборите през юни 2024 г., а най-малко – 327, бяха гласувалите на изборите през октомври 2024 г.

Изборният ден в Северна Македония, който завърши в 20:00 ч. местно (21:00 ч. българско) време премина спокойно.