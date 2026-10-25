Хутите атакуваха летището в Рияд

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Йеменските хути подновиха масираните си атаки срещу Саудитска Арабия. Обявиха международното летище „Крал Халид" в Рияд за „военна цел".

Хутите заявиха тази вечер, че са извършили удари срещу летището в Рияд, което беше отворено отново по-рано през деня, както и срещу саудитска военновъздушна база и военноморска база в южната част на Саудитска Арабия.

По-рано саудитските власти обявиха, че са прехванали серия от ракети и дронове, предава БТА.

Според говорителя на хутите Яхия Сария са били извършени „три висококачествени военни операции". При тях са били използвани „десетки балистични ракети". По думите му ударът срещу летището в саудитската столица е „постигнал целта си". Други удари са били насочени срещу военновъздушна база в Хамис Мушайт и срещу военноморска база в Джазан.