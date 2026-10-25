Зеленски потвърди, че ще има тристранна среща с Русия и САЩ през ноември

Володимир Зеленски официално потвърди, че през ноември ще се състои тристранна среща между представители на Украйна, Русия и САЩ. Очакваната среща на техническо равнище цели да възобнови мирните преговори.

Така украинският президент потвърди перспективата за нов кръг от преговори между Киев и Москва под американско посредничество в опит да бъде даден нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

„Готови сме да разговаряме. Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери. Останалите въпроси са в компетентността на техническите работни групи. Следователно всичко това може да бъде обсъдено през ноември", заяви Зеленски в интервю за националната телевизия.

В същото време руската страна чрез съветника Юрий Ушаков потвърди готовност за преговори след 4 ноември, като подчерта, че в по-широкия диалог трябва да бъде включена и Европа.