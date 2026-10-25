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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23805878 www.24chasa.bg

Започна броенето на гласовете на парламентарните избори в Сърбия

Виктория Костова
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Избирателната активност в Сърбия е 46,4% към 14 часа Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Започна броенето на гласовете на парламентарните избори в Сърбия. Според данни на Републиканската избирателна комисия до 18 часа са гласували 64,89% от избирателите.

Повечето от секциите бяха затворени навреме в 20 часа (21 ч българско). Избирателните секции, където все още се намират граждани, няма да бъдат затворени и те ще могат да упражнят правото си на глас. Работата на избирателните секции ще трябва да бъде удължена на местата, където началото на изборите се е забавило или е имало по-дълги прекъсвания в гласуването през деня.

Право на глас имаха 6 451 292 избиратели, които избираха от 18 избирателни листи за 250 места в сръбския парламент, пие БТА. По оценки на агенциите Ipsos и Cesid, които провеждат паралелно преброяване, 67,6 процента от избирателите са гласували до 19 ч.

Избирателната активност в Сърбия е 46,4% към 14 часа

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