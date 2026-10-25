Вучич призна поражение на изборите в Сърбия

Александър Вучич, който подаде оставка като президент, за да се кандидатира за министър-председател от името на Сръбската прогресивна партия, призна поражението си на изборите в Сърбия.

"Сигурен съм, че това ще бъде експертно правителство със зъл баща и още по-лоша майка. Сега хората ще видят всичко. Обичам Сърбия, никога няма да я напусна Сърбия. Ще ги победя много по-бързо, отколкото си мислят", коментира той.

"Нямаме крайните резултати, мнозина ще се изненадат и ще разберете колко много някои лъгаха. Въз основа на извадката е ясно, че ние загубихме тези избори и че студентите (опозиционното движение "Студентска листа - Студентите печелят" - б. р.) спечелиха. Те ще имат около 135 мандата, ние имаме около 105. Ние имаме около 1 милион и 720 хиляди, те имат около 2 милиона и 200. Искам да благодаря на нашия народ, ще се борим. Гордея се с всичко, което направихме", каза той.

Той подчерта, че те са победили навсякъде, където живеят сърби - от Косово до Северна Македония.

"Знам, че много хора преживяват трудности тази вечер, знам, че някои са щастливи. Поздравявам ги, въпреки че те са тези, които вършат мръсната работа. За миг успяхте, за колко време - ще видим. Не ви лъгах в кампанията, до март или април ще имате наложени санкции на Русия. Поздравявам Наташа Кандич, нейната политика победи. Те няма да подведат никого, ще защитим всеки човек", каза още Вучич.

Над 4 милиона сърби гласуваха на парламентарните избори днес. Те счупиха рекорда за най-висока избирателна активност от разпадането на Югославия през 1992 г.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на фона на продължителна политическа криза и масови студентски протести, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрациите прераснаха в движение срещу корупцията и за търсене на отговорност от властите. Студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите и издигнаха собствена изборна листа. Бяха най-сериозното предизвикателство за 12-годишното управление на страната на подалия наскоро оставка президент Александър Вучич.

Вотът трябваше да се проведе по редовния график в края на 2027 г., но парламентът, избран през декември 2023 г., беше разпуснат през септември тази година и изборите бяха насрочени за 25 октомври. Основната битка бе между управляващата Сръбска прогресивна партия и подкрепяната от студентското движение листа.

По време на вота в неделя в сръбската столица група млади мъже нападнаха Анджелина Вучич, майката на Вучич. Те са я бутали, викали ѝ и скъсали торбичката ѝ с хранителни продукти. По-късно властите обявиха, че има задържан по случая.