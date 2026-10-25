Рубио: Завръщането на Мачадо във Венецуела е заради усилията на Вашингтон

Завръщането във Венецуела на най-известния венецуелски опозиционен лидер и активист Мария Корина Мачадо е заради усилията на САЩ. Това каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

По думите му пристигането й в родината е в „пряк резултат" от процеса на помирение, протичащ под егидата на САЩ.

„Очакваме всички политически сили да подкрепят тези преговори, които представляват най-добрия шанс, който Венецуела е имала от 30 години насам, да постигне по мирен път не само свободни и честни избори, но и трайна демокрация", добави Рубио в публикация в социалните мрежи.

Мария Корина Мачадо посвещава над две десетилетия на борбата за демокрация и свободни избори в родината си срещу социалистическия режим. Тя е основател на политическото движение „Ела, Венецуела" (Vente Venezuela).

Тя официално се завърна във Венецуела след близо 10 месеца в изгнание. „Тук съм. С всички вас", сподели тя в социалните си мрежи.

Миналата година Мария Корина Мачадо беше удостоена с престижната Нобелова награда за мир за неуморната си защита на демократичните права във Венецуела. През януари, малко след като тя напусна страната, за да приеме Нобеловата си награда в Норвегия, американската администрация предприе радикални действия, които доведоха до пленяването на нейния дългогодишен политически опонент Николас Мадуро. В момента властта в страната се оглавява от предходния държавен глава Делси Родригес, подкрепяна от Вашингтон.