Папата възвърна силите си след операцията, призова да се прекрати насилието в Йемен

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„Отправям искрен призив за прекратяване на военните действия, за да могат хората в Йемен и в целия регион да живеят в мир." Тoва послание отправи Папа Лъв XIV към вярващите. Той излезе на прозореца си с изглед към площад „Свети Петър" по-малко от две седмици след като претърпя операция на белия дроб, след което беше диагностициран с рак.

Веднага щом възстанови гласа и силите си, папата използва трибуната си, за да говори по глобални хуманитарни теми, като отправи силен призив за прекратяване на конфликта и насилието в Йемен.

Папата заяви, че е особено обезпокоен от хуманитарната ситуация в югозападния йеменски град Таиз, „където населението страда от недостиг на храна, вода и медицинска помощ".

По думите му той се моли за загиналите и ранените при „терористичното нападение срещу православни вярващи" в църквата „Хамуд" в Йордания в петък.

„Изразявам съпричастността си към тази общност и към цялата страна, известна с мирното и изпълнено с взаимно уважение съжителство между различните религии", заяви той.

В средата на октомври папа Лъв XIV претърпя успешна хирургическа операция за отстраняване на долния дял на десния бял дроб поради раково заболяване. Ватиканът съобщи тогава, че се възстановява успешно.