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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23806150 www.24chasa.bg

Папата възвърна силите си след операцията, призова да се прекрати насилието в Йемен

Виктория Костова
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Папата по време на съобщението за операцията СНИМКА Кадър от РАИ

„Отправям искрен призив за прекратяване на военните действия, за да могат хората в Йемен и в целия регион да живеят в мир." Тoва послание отправи Папа Лъв XIV към вярващите. Той излезе на прозореца си с изглед към площад „Свети Петър" по-малко от две седмици след като претърпя операция на белия дроб, след което беше диагностициран с рак. 

 Веднага щом възстанови гласа и силите си, папата използва трибуната си, за да говори по глобални хуманитарни теми, като отправи силен призив за прекратяване на конфликта и насилието в Йемен.

Папата заяви, че е особено обезпокоен от хуманитарната ситуация в югозападния йеменски град Таиз, „където населението страда от недостиг на храна, вода и медицинска помощ".

По думите му той се моли за загиналите и ранените при „терористичното нападение срещу православни вярващи" в църквата „Хамуд" в Йордания в петък.

„Изразявам съпричастността си към тази общност и към цялата страна, известна с мирното и изпълнено с взаимно уважение съжителство между различните религии", заяви той. 

В средата на октомври папа Лъв XIV претърпя успешна хирургическа операция за отстраняване на долния дял на десния бял дроб поради раково заболяване. Ватиканът съобщи тогава, че  се възстановява успешно. 

Папата по време на съобщението за операцията СНИМКА Кадър от РАИ

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