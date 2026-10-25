Мицотакис изненадващо в Саудитска Арабия, обсъди военната подкрепа с ракети „Пейтриът“

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Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис неочаквано посети Саудитска Арабия и се срещна с престолонаследника и премиер Мохамед бин Салман.

Двамата са обсъдили военната подкрепа с ракети „Пейтриът". Мицотакис го е информирал за положителния отговор на Гърция на саудитското искане гръцката зенитно-ракетна батарея „Пейтриът", разположена в кралството, да остане там в настоящата критична конюнктура в Близкия изток.

Гърция изпрати батарея за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия от 2021 г. През тази година батареята беше използвана неколкократно срещу дронове и балистични ракети, изстреляни от Йемен срещу петролната инфраструктура на кралството.

На днешната среща гръцкият премиер е осъдил нападенията на йеменските бунтовници хути срещу Саудитска Арабия и е подчертал практическите измерения на солидарността на Гърция към кралството.

Мицотакис е отбелязал, че гръцкото присъствие допринася за сигурността не само на Саудитска Арабия, но и на целия регион, защото гръцката батарея защитава критична енергийна инфраструктура в Янбу на брега на Червено море.

На срещата е бил потвърден стратегическият характер на отношенията между Гърция и Саудитска Арабия. Двете страни са обсъдили начини за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството, особено в сферите на отбраната, енергията и свързаността.

Гръцкият премиер е повторил позицията, че международната правна рамка трябва да бъде зачитана и че не трябва да бъдат налагани ограничения на свободата на корабоплаването, защото това би създало опасен прецедент.

Двамата са обсъдили и мащабния проект за подводен и сухопътен кабел за данни – East to Med Data Corridor (EMC), по който работят двете държави. Той има за цел да свърже дигитално Азия и Европа през техните територии.

Освен това са говорили и за засилено сътрудничество в сферата на зелената енергия, водорода, корабоплаването и логистиката. Гърция се позиционира като „входна врата" за саудитските инвестиции към европейските пазари.