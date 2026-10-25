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При 56% обработени протоколи: студентите печелят абсолютно мнозинство в парламента в Сърбия

Виктория Костова
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Протестите в Сърбия продължават от две години. Снимка: СНИМКА: Х/@GresaHasa

Студентското движение печели абсолютно мнозинство в парламента в Сърбия според 56%  обработени протоколи. 

За "Студентската листа - Студентите печелят" са гласували 52% от избирателите, а за Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич - 39,3%.

По-рано Вучич призна загубата си на изборите и обяви, че според предварителните резултати студентите ще имат между 135 и 140 мандата в 250-членния парламент, а неговата партия - около 105.

Предсрочният вот бе предизвикан от дълбока политическа криза, започнала след срутването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Това отпуши двугодишни масови студентски и граждански протести.

На 27 септември Вучич подаде оставка като президент, за да оглави изборната листа на своята партия като кандидат за премиер.

Ввотът днес обаче премина под сериозно напрежение. В Лесковац член на комисия счупи урна и влезе във физически сблъсък с представители на студентите. В Лазаревац бяха блокирани автомобили с бейзболни бухалки в близост до партийни офиси.
А в Белград полицията задържа мъж със самоделни взривни устройства и бронежилетки. Центърът на столицата и ключови институции - Скупщината и Президентството, бяха блокирани от жандармерия. Ръководителят на делегацията на ЕС в Сърбия Андреас фон Бекерат изрази дълбоко безпокойство от насилието.

Протестите в Сърбия продължават от две години.

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