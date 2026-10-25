Вижте как Белград празнува загубата на Вучич (Видео, снимки)

Хиляди се събраха по улиците на Белград след края на изборния ден, в който Александър Вучич призна поражението си.

Улиците около парламента се изпълниха с хора, които радостно развяваха сръбски знамена, пееха и танцуваха.

"Нямаме крайните резултати, мнозина ще се изненадат и ще разберете колко много някои лъгаха. Въз основа на извадката е ясно, че ние загубихме тези избори и че студентите (опозиционното движение "Студентска листа - Студентите печелят" - б. р.) спечелиха. Те ще имат около 135 мандата, ние имаме около 105. Ние имаме около 1 милион и 720 хиляди, те имат около 2 милиона и 200. Искам да благодаря на нашия народ, ще се борим. Гордея се с всичко, което направихме", каза той.

В съседна Сърбия в неделя отбелязаха рекордна избирателна активност. Над 4 милиона сърби излязоха да гласуват и счупиха рекорда от за най-висока активност от разпадането на Югославия през 1992 г.

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на фона на продължителна политическа криза и масови студентски протести, започнали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрациите прераснаха в движение срещу корупцията и за търсене на отговорност от властите. Студентите се превърнаха в основна движеща сила на протестите и издигнаха собствена изборна листа. Бяха най-сериозното предизвикателство за 12-годишното управление на страната на подалия наскоро оставка президент Александър Вучич.

Вотът трябваше да се проведе по редовния график в края на 2027 г., но парламентът, избран през декември 2023 г., беше разпуснат през септември тази година и изборите бяха насрочени за 25 октомври. Основната битка бе между управляващата Сръбска прогресивна партия и подкрепяната от студентското движение листа.