Лула обърна вота в Бразилия и победи втори Болсонаро - на 80 с исторически четвърти мандат

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Бразилците защитиха демокрацията си, заяви президентът. Чака го най-консервативният Конгрес от възстановяването ѝ

След победа на бащата дойде време и за победа над сина - бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва спечели безпрецедентен 4-и мандат, като обърна вота от първия тур и надделя над десния сенатор Флавио Болсонаро - най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро. Него Лула надви през 2022 г.

При 99,9% преброени бюлетини 80-годишният ляв политик получи 51,77% от подкрепата на избирателите, срещу 48,2% за Болсонаро, съобщиха от бразилския Върховен избирателен съд, предаде БТА.

Бразилците "отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е много важно, за да се гарантира демокрацията", заяви той в първото си изявление след обявяването на резултатите.

Лула добави, че избирателите са преодолели "намесата" на цифровите платформи в изборния процес, и обеща да регулира дейността им.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Победата е поредното политическо завръщане за бившия металург и синдикален лидер, управлявал Бразилия от 2003 до 2011 г. и отново от 2023 г.

Между 2018 и 2019 г. Лула беше в затвора по присъда за корупция, впоследствие отменена, което му позволи да се кандидатира отново и да победи Жаир Болсонаро.

Според социолози по-високата от очакваното избирателна активност е допринесла за успеха му. В кампанията Лула изтъкваше намаляването на бедността и социалното неравенство, както и рекордно ниските равнища на безработица, неграмотност и обезлесяване през третия си мандат.

Сред обещанията му бяха безплатен обществен транспорт през почивните дни и увеличение с 15% на социалните помощи по една от основните правителствени програми.

Резултатът е и пречка пред разширяването на влиянието на американския президент Доналд Тръмп в Латинска Америка. През последните години редица десни правителства в региона възприеха политиката на Вашингтон по въпросите на сигурността и миграцията.

Поздравления за Лула обаче дойдоха от лидери от различни части на политическия спектър. "Да живее демокрацията, бразилският народ победи. Поздравления, Лула!", написа мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум.

Президентът на Чили Хосе Антонио Каст съобщи, че го е поздравил по телефона, и заяви готовност за продължаване на сътрудничеството в икономическата интеграция и борбата с организираната престъпност.

Еквадорският лидер Даниел Нобоа подчерта, че страните в региона имат "общи врагове, общи предизвикателства и могат да спечелят много, когато работят заедно".

Уругвайският президент Яманду Орси нарече Лула свой приятел и приветства "празника на демокрацията, който представлява изборният процес". Кубинският лидер Мигел Диас-Канел определи победата като историческа и като гаранция за продължаване на политиката на мир, суверенитет и социална справедливост. Поздравления и готовност за укрепване на отношенията с Бразилия изказаха и президентите на Парагвай Сантяго Пеня, на Боливия Родриго Пас и на Панама Хосе Раул Мулино.

Историческата победа обаче може да отвори път към най-трудния мандат на Лула. На парламентарните избори Бразилия избра най-консервативния си Конгрес от възстановяването на демокрацията насам.

Либералната партия на Болсонаро и съюзниците ѝ могат да разполагат с над 280 места в долната камара и до 50 в Сената - мнозинство и в двете камари.

Според Оливер Щюнкел, преподавател по международни отношения във фондация "Жетулио Варгас" в Сао Пауло, това може сериозно да ограничи възможностите на президента да провежда политиката си. Той прогнозира трудности при назначенията във Върховния съд и поддържането на парламентарни коалиции, както и риск от процедура по отстраняване на държавния глава.

Икономическите перспективи също усложняват задачата на Лула. Правителството прогнозира забавяне на растежа до 2,3% през 2027 г., а държавният дълг надхвърля 82% от брутния вътрешен продукт - най-високото му равнище от пандемията насам. Допълнителен натиск създават високите лихви и нарастващата задлъжнялост на домакинствата.

На този фон според анализатори десният Конгрес вероятно ще настоява за реформи в подкрепа на бизнеса и ограничаване на публичните разходи - курс, който може да се сблъска със социалните обещания на президента и да предизвика обществено напрежение.