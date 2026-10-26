Франция се превръща в „болния човек“ на Европа

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Втората по големина икономика в ЕС е въвлечена в порочен кръг от фискални и социални кризи

Франция се превръща в новия „болен човек на Европа" точно навреме за следващите президентски избори. След две поредни седмици на масови протести, в които стотици хиляди хора излязоха по улиците с искания за по-високи учителски заплати, ремонт на разпадащите се училища и държавна помощ заради рязкото поскъпване на живота, втората по големина икономика в Европейския съюз все по-дълбоко затъва в порочен кръг от финансова и социална криза, които взаимно се задълбочават.

„Франция е на прага на финансова криза. Трябва да изпратим сигнал към пазарите", заяви бившият премиер Мишел Барние пред "Политико".

Властите успяха да предотвратят безредиците и грабежите, белязали първия кръг от демонстрации на 17 и 18 октомври, но финансовите пазари вече са разтревожени. Още преди началото на протестите инвеститорите започнаха да се освобождават от френски държавни облигации или да изискват исторически висока доходност по тях заради неспособността на правителството да намали съществено упорито високия бюджетен дефицит, да овладее държавния дълг от 3,5 трилиона евро, да стимулира икономическия растеж и да реформира финансово неустойчивата пенсионна система.

Допълнително безпокойство сред инвеститорите поражда перспективата през следващата пролет на втория тур на президентските избори да се изправят крайнодясната фаворитка Марин льо Пен и нейният крайноляв съперник Жан-Люк Меланшон, който според повечето социологически проучвания също има шансове да достигне до балотажа. И двамата искат да похарчат милиарди евро за намаляване на пенсионната възраст.

Засега щетите от безредиците се оценяват на десетки милиони евро, като голяма част от сумата ще бъде покрита от застрахователите. Хаосът обаче допълнително изостря и без това взривоопасната обстановка, изпращайки тревожни сигнали към инвеститорите, особено ако гражданското недоволство продължи.

Протестите на „жълтите жилетки" между 2018 и 2020 г., избухнали в началото на президентския мандат на Еманюел Макрон, струваха на френската икономика 0,1% от брутния вътрешен продукт. Търговците тогава отчетоха загуби от 2 милиарда евро.

„Ясно е, че протестите оказват влияние върху пазарите", заяви Ерик Ломбар, който заемаше поста министър на икономиката и финансите през миналата година.

Предложеният от настоящия премиер Себастиен Льокорню бюджет за 2027 г. вече предвижда икономии в размер на 43 милиарда евро, което оставя изключително малко пространство за допълнителни съкращения на разходите.

Така правителството е изправено пред почти невъзможен избор: да заеме още пари и да натовари следващите поколения с милиарди евро лихвени плащания или да се надява, че протестите постепенно ще затихнат от само себе си.

„Ножът е опрян в гърлото ни и усещаме капките кръв по сънната си артерия", заяви правителствен министър, пожелал анонимност, за да коментира настоящата ситуация.

„Трябва да покажем, че сме чули възмущението на хората. Но предвид ситуацията на пазарите възможностите ни за маневриране са силно ограничени."

Марио Монти, който се сблъска с подобна ситуация като министър-председател на Италия и успя да предотврати финансова криза през 2011 г. чрез съкращаване на разходите и пенсионна реформа, предупреди пред медията, че „нещата могат да се развият много бързо".

Тогава разликата между доходността на 10-годишните италиански и германски държавни облигации - показател за оценката на инвеститорите за риска по дълга на дадена държава спрямо традиционно считаната за сигурна Германия - нарасна от около 150 базисни пункта до над 500 в рамките на няколко месеца, припомни Монти.

В петък разликата между доходността на френските и германските държавни облигации достигна 169 базисни пункта. Ден по-рано доходността по референтните 10-годишни френски облигации достигна 5,14% - най-високото равнище от 2002 г. насам.

По думите на Монти Франция отдавна е възприемана като „разглезеното дете" на Европейския съюз, което използва политическата и икономическата си тежест, за да заобикаля или нарушава фискалните правила на блока.

Малцина обаче са допускали, че толкова голяма и влиятелна държава може да се озове на първа линия в европейска дългова криза.

Европейската централна банка разполага с мощен инструмент за предотвратяване на криза в еврозоната - възможността при определени условия да изкупува държавни облигации на вторичния пазар. Според Монти обаче френските избиратели трябва да осъзнаят, че опасността от криза с държавния дълг вече не е просто хипотетичен сценарий.

„Основният проблем е, че обществото не е достатъчно загрижено за този риск", заяви той.

„Франция психологически не е готова да се възприема като мишена на криза или дори като отправна точка на криза, която може да се разпространи и в други държави."

Проблемите на Франция не са само икономически. Множество показатели сочат, че страната губи увереността в собственото си бъдеще.

Според социологическо проучване от миналия месец девет от всеки десет французи са песимистично настроени за бъдещето и смятат, че децата им ще живеят по-зле от тях.

Общоевропейско изследване, проведено по-рано тази година, показва, че едва половината от анкетираните французи изпитват гордост от демократичната система. За сравнение, сред германците делът е около две трети, а сред британците - близо 70%.

Този песимизъм тласка избирателите към по-радикални политически фигури като Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон.

Икономическата програма на Льо Пен е определяна от някои икономисти като нереалистична и несериозна, докато Меланшон заявява, че иска да „подпали" френския държавен дълг.

Според обобщените социологически данни от началото на месеца Льо Пен се ползва с подкрепата на 34% от избирателите, а Меланшон - с 15%. Това означава, че близо половината от електората възнамерява да гласува за кандидати, противопоставящи се на установения политически модел.

Центристко-десният кандидат Едуар Филип, смятан за един от най-добре позиционираните представители на традиционните политически сили в евентуална надпревара с Льо Пен, се опитва да се представи като кандидат на финансовата дисциплина, готов да говори открито за трудните решения. Кампанията му обаче все още не успява да намери ясна посока.

Представителите на властите, депутатите и дипломатите, с които медията разговаря, са единодушни, че Франция не е изправена пред непосредствена опасност от криза по гръцки модел, която да принуди правителството да спре плащанията към държавните служители и кредиторите си.

Страната обаче би могла да преживее криза, подобна на италианската от 2011 г., когато Марио Монти замени Силвио Берлускони на премиерския пост.

„Все още не сме бананова република, която е застрашена от фалит", заяви ветеранът центристки депутат и експерт по бюджета Шарл дьо Курсон.

Сцените от последните протести обаче показват колко сериозно е общественото напрежение.

По време на безредиците по-рано този месец, пред разбитата витрина на вече ограбен супермаркет в модерния 11-и район на Париж, мъж без видима връзка с магазина насърчавал минувачите да влизат и да вземат каквото им е необходимо.

На няколко метра оттам собственикът на китайски ресторант заключвал вратата след всеки клиент, за да не допусне размирниците вътре.

Това са сцени, които човек би очаквал в държава на ръба на криза с държавния дълг, а не в страна от Г-7.

Наблюдавайки ситуацията от Брюксел, Вашингтон и Ню Йорк, дипломати и икономисти смятат, че Париж вероятно няма да успее да намали бюджетния си дефицит до 3% от БВП до 2029 г., както по-рано обеща на Европейския съюз.

Според Дьо Курсон Франция е „загубила всякаква достоверност" пред европейските си партньори по отношение на фискалната политика.

Бившият финансов министър Ерик Ломбар също призна, че страната не е изпълнила поетите ангажименти, но изрази надежда, че ситуацията може да се промени.

„От името на френския народ поехме ангажименти да стабилизираме публичните финанси, но не ги изпълнихме. Аз бях твърдо за спазването на тези ангажименти. В крайна сметка обаче като общество не успяхме да го направим", заяви Ломбар.

„Така сами се поставихме в слаба позиция."