The ​​Wall Street Journal: САЩ номинират Виктор Орбан за генерален секретар на ООН

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Администрацията на Доналд Тръмп номинира бившия унгарски премиер Виктор Орбан за поста генерален секретар на ООН, съобщиха източници от три държави пред The ​​Wall Street Journal.

Говорител на Държавния департамент на САЩ изчислява, че Орбан би могъл „лесно" да си осигури осем гласа в Съвета за сигурност. Той също така смята подкрепата на десет от 15-те членове на Съвета за сигурност за доста постижима.

Американският служител нарече Орбан „кандидат-мечта за консерваторите от MAGA" (движението на Тръмп „Направи Америка отново велика" – б.р.). Това до голяма степен се дължи на действията на Орбан срещу масовата миграция, либералните неправителствени организации и левите съдилища и преса в Унгария.

Според The ​​Wall Street Journal Русия и Китай подкрепят идеята. Представители на САЩ и друга държава отбелязаха, че когато САЩ, Русия и Китай искат едни и същи неща в Съвета за сигурност на ООН, те обикновено ги получават.

Американски служители са се свързали с Орбан, за да установят интереса му към поста генерален секретар на ООН и научиха, че той е готов да разгледа предложението, според WSJ.

Орбан обаче не възнамерявал да се кандидатира, освен ако не е уверен в победата си. Той отказал коментар.

Настоящият генерален секретар на ООН, Антонио Гутериш, има петгодишен мандат, който изтича на 31 декември 2026 г.

Виктор Орбан бе министър-председател на Унгария в продължение на 16 години. Администрацията на Тръмп подкрепи министър-председателя преди парламентарните избори в Унгария на 12 април 2026 г., но партията Фидес на Орбан в крайна сметка загуби.

Партията Тиса спечели мнозинството от местата в парламента, а нейният лидер Петер Мадяр стана министър-председател.