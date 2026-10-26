Нетаняху иска да заобикаля санкции с крипто, над 100 експерти бият тревога

Идеята на премиера Бенямин Нетаняху Израел да използва криптовалути, за да заобиколи евентуални международни банкови санкции, предизвика остра реакция от над 100 икономисти и бивши висши израелски представители.
В писмо те изразиха "сериозна загриженост и тревога" и предупредиха, че всеобхватни санкции биха нанесли "огромни и необратими щети" на икономиката, съобщиха израелски медии.
Сред подписалите се са носителят на Нобеловата награда за икономически науки за 2025 г. Джоел Мокир и нобеловият лауреат по химия Аарон Чехановер. Авторите обвиняват Нетаняху, че подценява сериозността на заплахата, и определят предложения от него подход като по-характерен за престъпни организации, предаде БТА.
Повод за реакцията е интервю на премиера пред израелския "Канал 10" в петък. В него Нетаняху заяви, че е възложил изготвянето на план за подготовка на страната за евентуални международни санкции срещу банковата ѝ система. Като възможност той посочи използването на криптовалути и блокчейн технологии за финансови трансакции извън ограниченията на традиционното банкиране.
Централната банка на Израел също отхвърли идеята на Нетаняху и заяви, че криптовалутите не бива да се ползват за заобикаляне на санкции. Оттам отбелязаха, че политическото ръководство трябва да гарантира запазването на икономическите връзки с основните търговски партньори на страната.
Израел е под международен натиск най-вече заради политиката си в окупирания Западен бряг и военните операции в Газа. Няколко държави вече наложиха санкции на заселници, организации и отделни членове на правителството. Банковата система на страната обаче засега не е обект на подобни мерки.
Израелската икономика е силно зависима от външната търговия и чуждестранните инвестиции. Особено уязвим при евентуални банкови ограничения би бил високотехнологичният сектор, който разчита на работещи международни банкови връзки.